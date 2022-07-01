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Newport, RI

What’s Up Today: Friday, July 1

By Ryan Belmore
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 2 days ago

Cover picture for the articleGood Morning, today is Friday, July 1. 🌊 With the arrival of July comes Newport Classical. The 54th annual festival runs from July 1-17, presenting 24 concerts over 18 days. WUN’s Ken Abrams recently caught up with Newport Classical Executive Director Gillian Friedman-Fox about what to expect this year. Read The...

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MARSHA'S TRAVELS: Westerly is a Rhode Island oasis

Just east of Connecticut, straight down Route 2 and the other side of the Pawcatuck River is the enchanting town of Westerly, Rhode Island. I am lucky that close friends have lived there for 20 years and over that time each visit reveals more to see and do. Westerly was...
WESTERLY, RI
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RPL sale of Bonniecrest condo becomes ultimate birthday gift

When Residential Properties Ltd. Sales Associate Pawler Garrahan listed Bonniecrest Estate’s Manor House #8 (located at 111 Harrison Avenue in Newport), little did she know that it was about to become the ultimate birthday present for one lucky woman. Mark and Kate Huttemann of Winchester, MA, the new owners...
NEWPORT, RI
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36 Fun Things to Do in Rhode Island this July

WHAT: Cirque du Soleil Crystal sure knows how to turn an ice arena into a lively frozen playground. Follow Crystal the misfit as she takes guests on a journey to self-discovery and into her wild imagination with other ambitious characters. Watch talented acrobats perform jaw-dropping stunts from incredible heights as Crystal and friends flip and glide on their ice skates. Thurs. and Fri. 7:30 p.m.; Sat. 3:30 p.m. and 7:30 p.m.; Sun. 1 p.m. $40–$180. Where: Dunkin’ Donuts Center, 1 La Salle Sq., Providence. more info: 331-6700, dunkindonutscenter.com.
NEWPORT, RI
whatsupnewp.com

Ida Lewis Distance Race pleases veterans and newcomers alike

Now that the Newport to Bermuda Race is in the history books, sailors are setting their sights on the next offshore racing opportunity, the Ida Lewis Distance Race presented by Bluenose Yacht Sales, scheduled to start on Friday, August 18. However, unlike the Newport to Bermuda Race, which is point-to-point, the Ida Lewis Distance Race, in its 18th edition, is a round-trip adventure, starting and ending in Newport, R.I., which makes logistics easier to handle. And instead of an arduous 635 nautical miles, the Ida Lewis Distance Race is, at most, a pleasantly manageable 169 nm. (Unique to the Ida Lewis Distance Race, the Race Committee considers weather forecasts before the start to decide from among four courses that range from 112 to 169 nautical miles; the goal is to get all teams back to the dock within 18-24 hours.)
NEWPORT, RI
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July 4th in the Ocean State – Fireworks, music, more

(developing, will be updated – send us events we should tell people about. New/changes are in RED) NOTE: There are MANY private events – restaurants and clubs hosting their own events – let your fingers do the googling or facebooking to find some near you. RIPTA will...
tripsavvy.com

LGBTQ Guide: Providence, Rhode Island

While Rhode Island is the nation's smallest state, its capital city of Providence packs a big, youthful punch in the culture, arts, progressiveness, and LGBTQ departments. PVD for short, Providence has given birth to the acclaimed (and sometimes risqué!) international queer arts publication Headmaster Magazine, from local co-founders/editors Matthew Lawrence and Jason Tranchida, while former area resident Liam Campbell dedicated an issue of his globetrotting photo-packed Elska "bookazine" to Providence's gay male denizens. The city is home to the Rhode Island School of Design (RISD) and Brown University, the latter alma mater to late VOGUE Magazine trailblazer Andre Leon Talley, pioneering trans electronic music composer Wendy Carlos, and lesbian super producer Christine Vachon and award-winning gay director Todd Haynes, whose collaborations include the Oscar-nominated films "Far From Heaven" and "Carol."
PROVIDENCE, RI
fallriverreporter.com

July 4th festivities, legends of music tribute concert, celebration of Joe Raposo among events coming to Fall River’s Heritage State Park

All programs are free and open to the public, unless specifically stated. The Visitor Center is located at 200 Davol Street in the Captain Thomas J. Hudner, Jr. Memorial Building. Free parking is available in the DCR Lot at 5 Water Street in Fall River. An adult must accompany children. Reasonable accommodations are available upon request. For more information call (508) 675-5759 x 0. Please follow all current COVID guidelines. Visit Mass.gov/COVID.
FALL RIVER, MA
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Steve Smith
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Wickford residents, merchants celebrate distinction of ‘Best Historic Town in America’ award

NORTH KINGSTOWN, R.I. — Why is history important? Some may say it helps us learn from past mistakes, or it allows us to continue traditions, or it helps us understand why we’re living the way we’re living. There’s no wrong answer and history is all in how we interpret it. But those living in North Kingstown are living among a plethora of history, and so much so, that Wickford has been named the Best Historic Small Town in America by USA Today.
NORTH KINGSTOWN, RI
providencedailydose.com

School’s Out For The Summer

Providence’s school zone surveillance apparatus will remain unplugged for the next two months. From the ProJo:. Drivers no longer need to worry about $50 tickets for speeding through school zones in Providence, East Providence, Central Falls and Pawtucket, because the speed cameras have all been turned off for the summer.
PROVIDENCE, RI
independentri.com

South Kingstown police department welcomes new chief

SOUTH KINGSTOWN, R.I. — Moments after taking the oath of office Monday, Matthew C. Moynihan said it was an honor to be named South Kingstown’s new chief of police. “Not only because it’s a great department, but very simply this is home,” Moynihan said. “My wife and I raised our family here, and built our first house just a short distance from the police station.”
SOUTH KINGSTOWN, RI
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#Obituary#Dueling Pianos#Dj#Mark Anthony#Newport Classical#Wun#Newport City Council#Puerto Rican#Rough Point#Rejects Brewing Co
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Fourth of July tradition continues in Scituate

SCITUATE, R.I. (WPRI) — Thunderstorms postponed some Fourth of July outdoor fun on Saturday, but in Scituate the explosive show must go on. It’s a tradition that dates back to the 1930s: The Hope and Jackson Family Fun Day. “We serve the community New England style clam chowder, plenty of food, events for the kids […]
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Obituary: Raymond J. Silvia

Raymond Justin Silvia, age 97, a lifelong resident of Middletown, RI passed away on Wednesday, June 29, 2022. Husband of the late Barbara Louise (Souza) Silvia for 62 years. Born in Newport, RI on December 11, 1924, he was the son of the late Frank and Mary (Cardoza) Silvia. Mr....
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EDITORIAL: Brown University Is Gobbling Up Providence

Rhode Island taxpayers are paying to subsidize housing projects then bought by Brown University. Many in Rhode Island believe that the number one challenge facing the state is the unaffordability of housing. The median price of a single-family home is now $420,000, far outside the reach of most Rhode Islanders.
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Today In History – July 3, 1969: Newport Jazz Fest Experiments With Rock Music

The Newport Jazz Festival experimented with rock music for the first time on July 3, 1969. The festival’s 1969 program was an experiment in fusing jazz, soul and rock music and audiences. Its lineup included, besides jazz, Friday evening appearances by rock groups Jeff Beck, Blood, Sweat & Tears, Ten Years After and Jethro Tull. Saturday’s schedule mixed jazz acts such as Miles Davis and Dave Brubeck with others including John Mayall and Sly & the Family Stone.
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PORTSMOUTH, R.I. (WJAR) — Look to the skies, Portsmouth! The fireworks show at Escobar Farms will go on after all -- just on a different date than traditionally. For the last 29 years, Louis Escobar and his family have hosted an annual fireworks display at his family farm on the 4th of July, lighting up the sky for locals to take in.
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Two Cape Cod towns postpone Fourth of July fireworks because of endangered birds

HINGHAM, Mass. — Two Cape Cod communities will be celebrating the Fourth of July weekend without their traditional fireworks because of the presence of endangered nesting birds. Hingham will celebrate Independence Day with a parade, but no rockets red glare, after organizers with the =AZV2EQmC7XFqiaxCLnl0ASPQMpoMFA7nbfGIrcjPBaED_3zgmbzfG9JfvjHX5mAat0mG0D76HCJeFUUzM2Kq_ba_kDJTUnz3dFOLVaWoXpd853EsOSkBhidf-TShIXFslIS-uHx9V-ubf4EKNFOTbAZ2PkWhGZcVoYS_6SASXjhRmg&__tn__=%2CO%2CP-R" target="_blank">Hingham Lions Club announced...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bristol, Kent, Newport, Providence, Washington by NWS

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