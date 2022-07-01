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Rapid City, SD

Rapid City Police Department working on new spaces in their community

By Local News
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 2 days ago

Cover picture for the articleRAPID CITY, S.D.(KOTA)- Work continues on new spaces for the Rapid City Police Department, namely in the north...

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