Carteret Court Docket - June 30
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 AIKEN,JESSICA,LEIGH NI STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CR 053315. 2 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796. 3 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032. ** 4 BIGGS,LADONALD,DONELL INJURY TO PERSONAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 050093. 5...www.carolinacoastonline.com
Comments / 0