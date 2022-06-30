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Carteret County, NC

Carteret Court Docket - June 30

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 3 days ago

Cover picture for the articleNO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 AIKEN,JESSICA,LEIGH NI STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CR 053315. 2 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796. 3 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032. ** 4 BIGGS,LADONALD,DONELL INJURY TO PERSONAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 050093. 5...

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#False Pretense#Fugitive#Politics Courts#Politics State#Carteret Court#Ferrell#Biggs#Edwards#Buie#Eugeniy
The Associated Press

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