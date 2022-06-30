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Middletown, RI

Middletown Postpones Budget Adoption for Second Time

By Alex Malm
newportthisweek.com
 3 days ago

Citing uncertainty regarding the Middletown School Department’s finances, the Town Council has opted once again to temporarily stall passage of the fiscal year 2023 municipal budget. The decision came during the June 23 hearing on the proposed $79.7 million budget, including $29.1 million requested by the School Committee....

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