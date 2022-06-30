ContributorsPublishersAdvertisers
Springfield, IL

Cities with the fastest growing home prices in Springfield, Illinois metro area

By Stacker
starvedrock.media
 4 days ago

Cover picture for the articleCompiled a list of cities with the fastest...

www.starvedrock.media

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
WTAX

SMTD to suspend out of town services

Springfield, IL – Sangamon Mass Transit District (SMTD) will suspend fixed route service to Chatham, Riverton, Rochester, and Sherman beginning July 5th. Fixed route service is regularly scheduled routes running set schedules. Pre-scheduled service will be available beginning on that date. “SMTD continues to experience manpower shortages resulting in...
SHERMAN, IL
wmay.com

Road Closures To Impact Drivers Around Springfield

Drivers will encounter several challenges around Springfield in the coming days. Capitol Avenue remains closed at 7th Street downtown because of structural damage to a church at that corner, caused by a lightning strike. Archer Elevator Road will be closed Wednesday from Greenbriar to Southwoods Road, starting at 9am. That work is expected to last just a couple of hours.
SPRINGFIELD, IL
WCIA

CWLP, Ameren replacing power lines in Springfield

SRINGFIELD, Ill. (WCIA) — Ameren and City Water, Light and Power crews will begin a weeks-long project when they return from the 4th of July weekend. In relation to the 10th Street Rail Corridor project, crews will be replacing and relocating overhead power lines and poles starting Tuesday along a power line that runs east […]
SPRINGFIELD, IL
wmay.com

Sangamon County Returns To High COVID Transmission Level

Sangamon and several neighboring counties are once again classified as having “high” rates of COVID transmission. Sangamon had fallen into the “medium” category over the past couple of weeks, but the CDC has moved it back into the “high” transmission category. 28 Illinois counties have high transmission levels, including Christina, Logan, Macon, and Menard.
SANGAMON COUNTY, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Illinois State
Springfield, IL
Government
Local
Illinois Government
Springfield, IL
Real Estate
City
Springfield, IL
Local
Illinois Real Estate
Springfield, IL
Business
Local
Illinois Business
wmay.com

Ordinance Would Ban Smoking Outside Lincoln Library, Municipal Center West

Smoking would no longer be permitted on the grounds outside Lincoln Library, under a proposal pending before the Springfield City Council. The ordinance, requested by Mayor Jim Langfelder, would also prohibit smoking in the outdoor areas surrounding Municipal Center West. Acting library director Summer Beck-Griffith has said that she wants to create an environment around the library that is welcoming and safe for everyone. The council will consider the ordinance later this month.
SPRINGFIELD, IL
wmay.com

Power Line Relocation Work Begins Tuesday

Occasional power outages and lane reductions are anticipated over the next several weeks as part of power line relocation work related to the 10th Street railroad project. Ameren and City Water Light and Power are working together on the project to move overhead power lines and replace some transmission poles. CWLP says customers will be notified in advance if power has to be interrupted to accommodate the work. In addition, there will be periodic road closures in some areas east of the tracks between Carpenter and Jackson Streets.
SPRINGFIELD, IL
thingstodopost.org

10 Top-Rated Hotels in Normal, Bloomington-Normal, Illinois

Discover the best hotels in Normal, Bloomington-Normal, Illinois including Holiday Inn Express & Suites Bloomington - Normal, an IHG Hotel, Bloomington-Normal Marriott Hotel & Conference Center, Hyatt Place Bloomington / Normal, Comfort Suites Normal University Area, Holiday Inn Express & Suites Bloomington - Normal, an IHG Hotel, Holiday Inn Bloomington - Normal, an IHG Hotel, Courtyard By Marriott Bloomington Normal, Baymont by Wyndham Normal Bloomington, Super 8 by Wyndham Normal Bloomington, Candlewood Suites Bloomington-Normal, an IHG Hotel.
NORMAL, IL
IN THIS ARTICLE
#Housing Prices#Zillow#Stacker#Il Metro
wmay.com

Revised Ordinance On Pedestrians, Panhandlers In Medians Introduced

Long-awaited revisions to a proposed Springfield ordinance dealing with people standing in medians and at busy intersections, asking for money, have finally been introduced. The new proposal seeks to make clear that the city is trying to regulate the practice on public safety grounds, and not to infringe on someone’s First Amendment right to ask people for money.
SPRINGFIELD, IL
wmay.com

Springfield May Modify Juneteenth Observance

The City of Springfield may make changes to how it observes the Juneteenth holiday. When the city adopted a formal observance of the holiday marking the end of slavery, it noted that its observance would always fall on June 19th. This year, that meant there was no official day off for city government, because the 19th fell on a Sunday. But Mayor Jim Langfelder and Aldermen Shawn Gregory and Roy Williams, Jr. have introduced an ordinance to make Juneteenth like all other holidays, so that when it falls on a Sunday, the city would take Monday off.
SPRINGFIELD, IL
newschannel20.com

Central Illinois fireworks, Independence Day celebrations

SPRINGFIELD, Ill. (WICS/WRSP) — Athens. Macoupin County Fairgrounds at 9:30 p.m. on July 2. Champaign County Freedom Celebration at 7 p.m. on July 4 at Kirby Avenue, between First and Oak Streets. Chatham. South Park at dusk on July 2. Dawson. July 3 from 5-11 p.m. 420 Ledlie St...
SPRINGFIELD, IL
taylorvilledailynews.com

Small Town Taylorville Committee Hosts July Car Show

The Small Town Taylorville Committee sponsored their July Car Show and Car Cruise on the Taylorville square Friday night. After seeing their June event feature around 175 cars, the committee added overflow parking for this month’s event. The event once again attracted a large turnout of cars parked on the inside of the square.
TAYLORVILLE, IL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Economy
News Break
Politics
NewsBreak
Real Estate
Central Illinois Proud

3 vehicles and apartment building were damaged during Bloomington Fire

BLOOMINGTON, Ill. (WMBD) — Three vehicles and part of an apartment building were damaged during a fire near Washington Street and Hershey Road Monday morning. According to a Bloomington Fire Department press release, crews were dispatched to the fire at approximately 2:18 a.m. When crews arrived on the scene,...
BLOOMINGTON, IL
wmay.com

Donated Building Provides Training Opportunities For Firefighters

Springfield firefighters will get some extra training in the weeks ahead. A building located in the 700 block of East Vine Street is slated for demolition to make way for Springfield Clinic’s new lab facility. The building was donated to the Springfield Fire Department for use until it is torn down, and the Fire Department is making full use of it until then.
SPRINGFIELD, IL
WAND TV

Woman found unconscious inside house fire

DECATUR, Ill. (WAND) - A woman was rescued after she was found unconscious inside a house fire in Decatur. Decatur firefighters were called to the 200 block of S. 16th St. around 7 p.m. They said there was a fire in the kitchen of the home. A woman was found...
DECATUR, IL
My Journal Courier

Armadillo march is already north of Jacksonville

"Armadillo" is more familiar to Midwesterners as the punchline to jokes about creatures that roam the expanses of Texas. No more. The animals are working their way north and, while not as common as squirrels or raccoons in west-central Illinois, it no longer is a surprise when one is sighted. Face it. Morgan County and its environs are part of armadillo country.
JACKSONVILLE, IL
Herald & Review

Watch now: Hike through history at Lincoln Trail Homestead State Park

A little known but important Abraham Lincoln site is located 10 miles west of Decatur. Melody Arnold, chairperson of the Friends of Lincoln Trail Homestead State Park, and James Farris, head of the group's historical research and development committee, discuss the park's significance.
DECATUR, IL
fordcountychronicle.com

Robbery spree lands Sangamon County man 12-year prison term

PEORIA — A Sangamon County man who pleaded guilty in January to federal charges in connection with a string of robberies at banks and convenience stores in Central Illinois in spring 2021, including the robbery of the Village Pantry in Paxton, was sentenced Wednesday to 12 years in federal prison.
SANGAMON COUNTY, IL
foxillinois.com

I-55 bridge repairs begin next week

SPRINGFIELD, Ill. (WICS/WRSP) — Bridge repairs on I-55 over the Lost Bridge Trail are set to start next week. Starting Tuesday, the southbound I-55 on-ramp from South Grand Avenue will be closed. The northbound off-ramp will be closed on July 6 and July 7. The trail itself will also...
SPRINGFIELD, IL
wmay.com

Woman Dead In Shelbyville Semi-Pedestrian Crash

Illinois State Police are investigating an accident in Shelbyville Friday that left a pedestrian dead. WAND-TV reports that a semi was attempting to make a right-hand turn at Route 128 and Main Street when a woman in a wheelchair entered the roadway. The semi struck the 58-year-old woman. She was taken to a hospital, where she was pronounced dead.
SHELBYVILLE, IL

Comments / 0

Community Policy