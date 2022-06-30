Cities with the fastest growing home prices in Peoria metro area

SPRINGFIELD, Ill. (WICS/WRSP) — Athens. Macoupin County Fairgrounds at 9:30 p.m. on July 2. Champaign County Freedom Celebration at 7 p.m. on July 4 at Kirby Avenue, between First and Oak Streets. Chatham. South Park at dusk on July 2. Dawson. July 3 from 5-11 p.m. 420 Ledlie St...

SPRINGFIELD, IL ・ 3 DAYS AGO