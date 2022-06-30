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Rapid City, SD

How Rapid City is working to repair water systems in the community

By Bryan Womack
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 3 days ago

Cover picture for the articleRAPID CITY, S.D. (KOTA) -Rapid City Public Works Committee held a meeting on Tuesday to discuss an emergency equipment replacement for well 11, which serves as a backup water supply to well 12. These two water supplies are the most critical for customers in the southern and southwest areas...

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