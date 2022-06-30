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Butte County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Butte, Meade, Perkins by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-29 18:11:00 MDT Expires: 2022-06-29 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Haakon, Jackson, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-02 21:04:00 MDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large quantities of hail. Driving through deep hail is like driving on slushy roads. Slow down and do not brake suddenly. Target Area: Haakon; Jackson; Oglala Lakota; Pennington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR SOUTHWESTERN HAAKON...NORTHEASTERN OGLALA LAKOTA...NORTHWESTERN JACKSON AND SOUTHEASTERN PENNINGTON COUNTIES At 903 PM MDT, a severe thunderstorm was located over northwestern Badlands National Park, or 42 miles southeast of Rapid City, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wall, Interior, Scenic, Quinn, Grindstone, Cactus Flat, Cedar Pass, Cottonwood, Sheep Mountain Table, Delta 9 Missile Silo, Minuteman Missile Visitors Center, Pinnacles Ranger Station, Delta 1 Launch Facility and northern Badlands National Park. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 105 and 138. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAAKON COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Harding by NWS

Effective: 2022-07-02 19:50:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Harding A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM MDT FOR EAST CENTRAL HARDING AND WEST CENTRAL PERKINS COUNTIES At 904 PM MDT, a severe thunderstorm was located over Slim Buttes, or 22 miles southeast of Buffalo, moving southeast at 30 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Sorum and Slim Buttes. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARDING COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Custer, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-01 17:50:00 MDT Expires: 2022-07-01 18:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Custer; Pennington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 PM MDT FOR NORTHEASTERN CUSTER AND SOUTHEASTERN PENNINGTON COUNTIES At 550 PM MDT, a severe thunderstorm was located 5 miles southeast of Railroad Buttes, or 28 miles southeast of Rapid City, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Folsom and Railroad Buttes. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUSTER COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Dunn, Hettinger, McLean, Mercer by NWS

Effective: 2022-07-02 21:53:00 CDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Dunn; Hettinger; McLean; Mercer; Mountrail; Oliver; Slope; Stark; Ward THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 TO EXPIRE AT 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL NORTH DAKOTA WARD IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MOUNTRAIL IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA MCLEAN MERCER OLIVER IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEULAH, BOWMAN, CENTER, DICKINSON, FAIRFIELD, GARRISON, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MARMARTH, MEDORA, MINOT, MOTT, NEW ENGLAND, NEW TOWN, PARSHALL, STANLEY, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Campbell, Converse, Crook, Goshen, Niobrara, Platte, Weston by NWS

Effective: 2022-07-01 14:30:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Campbell; Converse; Crook; Goshen; Niobrara; Platte; Weston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WY . WYOMING COUNTIES INCLUDED ARE CAMPBELL CONVERSE CROOK GOSHEN NIOBRARA PLATTE WESTON
CAMPBELL COUNTY, WY

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