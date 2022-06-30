Hearings for Minot’s future open to the public

Effective: 2022-07-02 18:52:00 CDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burke; Divide; Dunn; Golden Valley; Hettinger; McKenzie; Mountrail; Slope; Stark; Williams SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA BURKE DIVIDE MCKENZIE MOUNTRAIL WILLIAMS IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BOWBELLS, BOWMAN, COLUMBUS, CROSBY, DICKINSON, FAIRFIELD, HALLIDAY, HETTINGER, KILLDEER, LIGNITE, MARMARTH, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW TOWN, PARSHALL, PORTAL, POWERS LAKE, STANLEY, WATFORD CITY, AND WILLISTON.
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