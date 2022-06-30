ContributorsPublishersAdvertisers
Minot, ND

Hearings for Minot’s future open to the public

By John Salling
KFYR-TV
 3 days ago

Cover picture for the articleMINOT, N.D. (KMOT) – Residents of Minot and the extraterritorial growth areas up to four miles outside the city limits are welcome to voice their opinions on the 2040 plan for the city. The plan is updated every 10 years and...

www.kfyrtv.com

Comments / 0

Related
KFYR-TV

June election results certified by State Canvassing Board

BISMARCK, N.D. (KFYR) - The State Canvassing Board has certified the state and district election results. The board met Thursday afternoon to certify the totals cast in the June election as reported by the state’s 53 counties. During the meeting, a demand recount option was identified for the House Contest in Legislative District 3 in Ward County.
BISMARCK, ND
KFYR-TV

Minot AFB mosquito spraying on the way

Minot, N.D. (KMOT) – Minot Air Force Base has announced that they’ll be spraying for mosquitos in the coming weeks. It will be sometime July 11-15 between the hours of 7 p.m. and 2 a.m. in the areas around Minot and Burlington. Uncertain weather conditions mean that they...
MINOT, ND
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Minot, ND
Minot, ND
Government
KX News

Part II: Minot post office facing challenges

MINOT, N.D. (KXNET) — The United State Postal Service is instrumental in providing key services across the nation, but mail delivery services may not be at their most functional right now. Sen. John Hoeven, Minot Mayor Tom Ross and United States Postal Service officials held a discussion about postal delivery problems throughout the region on […]
MINOT, ND
KFYR-TV

Possession, shooting of fireworks prohibited in Minot city limits

MINOT, N.D. (KMOT) – Minot Police want to remind residents and visitors that the possession or use of fireworks within city limits goes against city ordinances. Anyone violating this could be fined up to $150. Police said they are often asked about exceptions to the rule. They said anything...
MINOT, ND
kxnet.com

Business Beat: Minot’s only paintball field

MINOT, N.D. (KXNET) — Two friends teamed up after a bachelor party trip to provide more fun to Minot. Shots Fired Paintball opened June 22 and is the only Paintball field in Minot. Owners Hunter Langseth and Mitchell Pratt experienced the excitement that paintball provides, while at a bachelor...
MINOT, ND
IN THIS ARTICLE
#City Limits#Project
KX News

Business Beat: Minot Scheels moves into new store

"Our community needs something like this, something like our store, Scheels. We are already established here. So they deserve to have something new and improved, upgrade and have more variety of clothing and just more fun things to do," said Amanda Heim, the marketing leader at Scheels in Minot.
MINOT, ND
kxnet.com

Business Beat: Surf over to the new Tidal Wave Auto Spa

MINOT, N.D. (KXNET) — The tides have changed with Tidal Wave Auto Spa‘s grand opening. The new car wash is celebrating its grand entrance to Minot with free washes until Sunday. The new business was founded with the goal of revolutionizing the car wash industry with fast, efficient...
MINOT, ND
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
Politics
KFYR-TV

Stanley Police K9 gets protective vest

STANLEY, N.D. (KMOT) – A four-legged officer in western North Dakota has received some protection for when he heads out to fight crime. The Stanley Police Department received a donated protective vest for its K9 officer Dusty. He’s a two-year-old German Shepherd who joined the force last September.
STANLEY, ND
Hot 97-5

15-Year-Old From Minot Sings Her Way To College

According to MyDakotan.com, Madie Roberts is singing her way to the top. The source says Roberts attends Central High School in Minot, and is only 15 years old. A music competition recently took place in Bismarck, called "High School Battle of the Bands". -- You may have heard of it.
MINOT, ND
KX News

18-year-old Watford City man dies in head-on collision with Semi-Truck

BISMARCK, N.D. (KXNET) — An 18-year-old man from Watford City is dead after he crossed the center line of ND-23 east of New Town and struck a semi-truck head-on early Saturday morning. According to the North Dakota Highway Patrol, the man was traveling east on ND-23 in a 2015 Dodge Caravan when he crossed the […]
KFYR-TV

18-year-old dies in head-on crash with semi near New Town

MOUNTRAIL COUNTY, N.D. (KFYR) - A head-on collision between a semi and minivan near New Town Saturday morning has left an 18-year-old from Watford City dead. A North Dakota Highway Patrol release says it happened close to 6 a.m. Saturday morning on ND-23. It states the semi was traveling west...
NEW TOWN, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burke, Divide, Dunn, Golden Valley by NWS

Effective: 2022-07-02 18:52:00 CDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burke; Divide; Dunn; Golden Valley; Hettinger; McKenzie; Mountrail; Slope; Stark; Williams SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA BURKE DIVIDE MCKENZIE MOUNTRAIL WILLIAMS IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BOWBELLS, BOWMAN, COLUMBUS, CROSBY, DICKINSON, FAIRFIELD, HALLIDAY, HETTINGER, KILLDEER, LIGNITE, MARMARTH, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW TOWN, PARSHALL, PORTAL, POWERS LAKE, STANLEY, WATFORD CITY, AND WILLISTON.
ADAMS COUNTY, ND
KFYR-TV

Morton County deputies take man into custody following high-speed chase

MORTON COUNTY, N.D. (KFYR) - A New Town man has been arrested after deputies say he led them on a high-speed chase in Mandan Wednesday. Morton County Sheriff’s deputies say they saw 40-year-old Dustin Ward driving at a high rate of speed along Expressway near the BNSF bridge. They say as they tried to pull him over, he fled at speeds of around 110 miles per hour. Deputies say they stopped pursuing due to public safety but located Ward a short time later at the Flying J truck stop.
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Burke, McKenzie, Mountrail, Williams by NWS

Effective: 2022-07-02 18:34:00 CDT Expires: 2022-07-02 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Burke; McKenzie; Mountrail; Williams The National Weather Service in Bismarck has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Burke County in northwestern North Dakota Northeastern McKenzie County in northwestern North Dakota Eastern Williams County in northwestern North Dakota Northwestern Mountrail County in northwestern North Dakota * Until 730 PM CDT. * At 634 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Battleview to 5 miles east of Epping to near Williston, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Powers Lake and Battleview around 640 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lostwood, Stanley and Palermo. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BURKE COUNTY, ND
Cool 98.7

North Dakota Man Win’s The 2nd Largest Jackpot In States History

It's been said, in order to win big, you have to allow yourself to lose big. Maybe that's why I never win big. To be honest, I'm not much of a gambler. I'm the type of person who puts down $20 bucks at the Blackjack table and when that runs out, I'm done. When I play slots, I'm playing the nickel slots and not the $5 dollar slots. Maybe, that's why I never win the aforementioned "big".
LOTTERY

Comments / 0

Community Policy