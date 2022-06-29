Severe Thunderstorm Warning issued for Butte, Harding, Meade, Perkins by NWS

Effective: 2022-07-02 21:53:00 CDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Dunn; Hettinger; McLean; Mercer; Mountrail; Oliver; Slope; Stark; Ward THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 TO EXPIRE AT 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL NORTH DAKOTA WARD IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MOUNTRAIL IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA MCLEAN MERCER OLIVER IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEULAH, BOWMAN, CENTER, DICKINSON, FAIRFIELD, GARRISON, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MARMARTH, MEDORA, MINOT, MOTT, NEW ENGLAND, NEW TOWN, PARSHALL, STANLEY, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, AND WILTON.
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