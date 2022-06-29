Severe Thunderstorm Warning issued for Mellette, Todd, Tripp by NWS

Effective: 2022-07-01 18:50:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Butte; Custer; Fall River; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAWRENCE MEADE PENNINGTON IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CROOK WESTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BUCKHORN, CLARETON, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DOWNTOWN NEWCASTLE, EDGEMONT, FAITH, FOUR CORNERS, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MOORCROFT, MORRISEY, OGLALA, PINE RIDGE, RAPID CITY, ROCHELLE, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, TUTHILL, UNION CENTER, UPTON, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE PINE RIDGE RESERVATION.
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