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Mellette County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Mellette, Todd, Tripp by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-29 17:41:00 MDT Expires: 2022-06-29 18:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Mellette; Todd;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Haakon, Jackson, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-02 21:04:00 MDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large quantities of hail. Driving through deep hail is like driving on slushy roads. Slow down and do not brake suddenly. Target Area: Haakon; Jackson; Oglala Lakota; Pennington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR SOUTHWESTERN HAAKON...NORTHEASTERN OGLALA LAKOTA...NORTHWESTERN JACKSON AND SOUTHEASTERN PENNINGTON COUNTIES At 903 PM MDT, a severe thunderstorm was located over northwestern Badlands National Park, or 42 miles southeast of Rapid City, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wall, Interior, Scenic, Quinn, Grindstone, Cactus Flat, Cedar Pass, Cottonwood, Sheep Mountain Table, Delta 9 Missile Silo, Minuteman Missile Visitors Center, Pinnacles Ranger Station, Delta 1 Launch Facility and northern Badlands National Park. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 105 and 138. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAAKON COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Haakon, Jackson, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-02 21:04:00 MDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large quantities of hail. Driving through deep hail is like driving on slushy roads. Slow down and do not brake suddenly. Target Area: Haakon; Jackson; Oglala Lakota; Pennington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR SOUTHWESTERN HAAKON...NORTHEASTERN OGLALA LAKOTA...NORTHWESTERN JACKSON AND SOUTHEASTERN PENNINGTON COUNTIES At 903 PM MDT, a severe thunderstorm was located over northwestern Badlands National Park, or 42 miles southeast of Rapid City, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wall, Interior, Scenic, Quinn, Grindstone, Cactus Flat, Cedar Pass, Cottonwood, Sheep Mountain Table, Delta 9 Missile Silo, Minuteman Missile Visitors Center, Pinnacles Ranger Station, Delta 1 Launch Facility and northern Badlands National Park. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 105 and 138. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAAKON COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Butte, Custer, Fall River, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-07-01 18:50:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Butte; Custer; Fall River; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAWRENCE MEADE PENNINGTON IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CROOK WESTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BUCKHORN, CLARETON, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DOWNTOWN NEWCASTLE, EDGEMONT, FAITH, FOUR CORNERS, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MOORCROFT, MORRISEY, OGLALA, PINE RIDGE, RAPID CITY, ROCHELLE, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, TUTHILL, UNION CENTER, UPTON, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aurora, Beadle, Brookings, Brown, Brule, Buffalo, Charles Mix by NWS

Effective: 2022-06-29 17:10:00 MDT Expires: 2022-06-30 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Beadle; Brookings; Brown; Brule; Buffalo; Charles Mix; Clark; Codington; Davison; Day; Deuel; Douglas; Edmunds; Faulk; Grant; Gregory; Hamlin; Hand; Hanson; Hyde; Jerauld; Kingsbury; Lake; Marshall; McCook; McPherson; Miner; Minnehaha; Moody; Roberts; Sanborn; Spink SEVERE THUNDERSTORM WATCH 415 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE AURORA BEADLE BROOKINGS BROWN BRULE BUFFALO CHARLES MIX CLARK CODINGTON DAVISON DAY DEUEL DOUGLAS EDMUNDS FAULK GRANT GREGORY HAMLIN HAND HANSON HYDE JERAULD KINGSBURY LAKE MARSHALL MCCOOK MCPHERSON MINER MINNEHAHA MOODY ROBERTS SANBORN SPINK
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