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Butte County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Butte, Harding, Meade, Perkins by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-29 17:31:00 MDT Expires: 2022-06-29 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butte; Harding; Meade; Perkins...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Lawrence, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-02 18:21:00 MDT Expires: 2022-07-02 19:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lawrence; Pennington The National Weather Service in Rapid City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Lawrence County in west central South Dakota Southwestern Pennington County in west central South Dakota Northeastern Weston County in northeastern Wyoming Southeastern Crook County in northeastern Wyoming * Until 715 PM MDT. * At 620 PM MDT, a severe thunderstorm was located 7 miles south of Upton, or 22 miles northwest of Newcastle, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Osage around 630 PM MDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Buckhorn, Four Corners, Mallo Camp, O`Neil Pass, Crooks Tower, Black Fox Campground, Cheyenne Crossing, Terry Peak, Lead, Deadwood and Central City. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 8 and 15. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LAWRENCE COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Haakon, Jackson, Oglala Lakota, Pennington by NWS

Effective: 2022-07-02 21:04:00 MDT Expires: 2022-07-02 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large quantities of hail. Driving through deep hail is like driving on slushy roads. Slow down and do not brake suddenly. Target Area: Haakon; Jackson; Oglala Lakota; Pennington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR SOUTHWESTERN HAAKON...NORTHEASTERN OGLALA LAKOTA...NORTHWESTERN JACKSON AND SOUTHEASTERN PENNINGTON COUNTIES At 903 PM MDT, a severe thunderstorm was located over northwestern Badlands National Park, or 42 miles southeast of Rapid City, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wall, Interior, Scenic, Quinn, Grindstone, Cactus Flat, Cedar Pass, Cottonwood, Sheep Mountain Table, Delta 9 Missile Silo, Minuteman Missile Visitors Center, Pinnacles Ranger Station, Delta 1 Launch Facility and northern Badlands National Park. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 105 and 138. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAAKON COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Ziebach by NWS

Effective: 2022-07-02 23:35:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 422 REMAINS VALID UNTIL 2 AM MDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF DUPREE. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION.
ZIEBACH COUNTY, SD
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Meade, Perkins by NWS

Effective: 2022-07-02 21:43:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Meade; Perkins A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM MDT FOR WEST CENTRAL ZIEBACH...NORTHEASTERN MEADE AND SOUTHEASTERN PERKINS COUNTIES At 1109 PM MDT, a severe thunderstorm was located 8 miles west of Faith, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Faith, Durkee Lake and Arrow Head Buttes. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MEADE COUNTY, SD
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Prairie City, SD
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Flood Advisory issued for Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-07-02 21:43:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Perkins; Ziebach FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 215 AM MDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest South Dakota and west central South Dakota, including the following counties, in northwest South Dakota, Perkins. In west central South Dakota, Ziebach. This includes the Moreau River, especially near and west of Usta. * WHEN...Until 215 AM MDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1123 PM MDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Usta, Zeona, Arrow Head Buttes and western Cheyenne River Reservation. - http://www.weather.gov/safety/flood
PERKINS COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Butte, Custer, Fall River, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-07-01 18:50:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Butte; Custer; Fall River; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAWRENCE MEADE PENNINGTON IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CROOK WESTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BUCKHORN, CLARETON, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DOWNTOWN NEWCASTLE, EDGEMONT, FAITH, FOUR CORNERS, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MOORCROFT, MORRISEY, OGLALA, PINE RIDGE, RAPID CITY, ROCHELLE, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, TUTHILL, UNION CENTER, UPTON, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Campbell, Converse, Crook, Goshen, Niobrara, Platte, Weston by NWS

Effective: 2022-07-01 14:30:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Campbell; Converse; Crook; Goshen; Niobrara; Platte; Weston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WY . WYOMING COUNTIES INCLUDED ARE CAMPBELL CONVERSE CROOK GOSHEN NIOBRARA PLATTE WESTON
CAMPBELL COUNTY, WY
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#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Mdt#Hoover#Date#Mph
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