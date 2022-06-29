ContributorsPublishersAdvertisers
Haakon County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Haakon, Jackson, Mellette by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-29 17:24:00 MDT Expires: 2022-06-29 17:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Haakon; Jackson; Mellette...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Meade, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-07-02 23:10:00 MDT Expires: 2022-07-02 23:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Meade; Perkins; Ziebach A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM MDT FOR WEST CENTRAL ZIEBACH...NORTHEASTERN MEADE AND SOUTHEASTERN PERKINS COUNTIES At 1109 PM MDT, a severe thunderstorm was located 8 miles west of Faith, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Faith, Durkee Lake and Arrow Head Buttes. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MEADE COUNTY, SD
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Meade, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-07-02 21:43:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Meade; Perkins; Ziebach THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WEST CENTRAL ZIEBACH NORTHEASTERN MEADE AND SOUTHEASTERN PERKINS COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM MDT for northwestern and west central South Dakota.
MEADE COUNTY, SD
weather.gov

Special Weather Statement issued for Jones by NWS

Effective: 2022-07-02 21:43:00 MDT Expires: 2022-07-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Jones A strong thunderstorm will impact portions of south central Jones County through 100 AM CDT At 1233 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Westover, or 9 miles south of Murdo, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Westover around 1240 AM CDT. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...30 MPH
JONES COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Hughes, Hyde, Lyman, Stanley, Sully by NWS

Effective: 2022-07-03 00:04:00 MDT Expires: 2022-07-03 00:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hughes; Hyde; Lyman; Stanley; Sully The National Weather Service in Aberdeen has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Sully County in central South Dakota Southwestern Hyde County in central South Dakota Southeastern Stanley County in central South Dakota Central Hughes County in central South Dakota Northwestern Lyman County in central South Dakota * Until 145 AM CDT/1245 AM MDT/. * At 104 AM CDT/1204 AM MDT/, a severe thunderstorm was located near Pierre, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Rousseau around 115 AM CDT. Canning around 120 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Degrey Rec Area and Harrold. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HUGHES COUNTY, SD
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Mellette Township, SD
County
Mellette County, SD
County
Jackson County, SD
County
Haakon County, SD
State
South Dakota State
weather.gov

Flood Advisory issued for Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-07-02 21:43:00 MDT Expires: 2022-07-03 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Perkins; Ziebach FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 215 AM MDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest South Dakota and west central South Dakota, including the following counties, in northwest South Dakota, Perkins. In west central South Dakota, Ziebach. This includes the Moreau River, especially near and west of Usta. * WHEN...Until 215 AM MDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1123 PM MDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Usta, Zeona, Arrow Head Buttes and western Cheyenne River Reservation. - http://www.weather.gov/safety/flood
PERKINS COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Butte, Custer, Fall River, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-07-01 18:50:00 MDT Expires: 2022-07-01 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Butte; Custer; Fall River; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAWRENCE MEADE PENNINGTON IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CROOK WESTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BUCKHORN, CLARETON, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DOWNTOWN NEWCASTLE, EDGEMONT, FAITH, FOUR CORNERS, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MOORCROFT, MORRISEY, OGLALA, PINE RIDGE, RAPID CITY, ROCHELLE, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, TUTHILL, UNION CENTER, UPTON, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD

Comments / 0

Community Policy