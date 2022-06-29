Budding entrepreneurs

Below is a list of the 101 girls who graduated from Nazareth Academy High School on June 3 at Holy Family University. Kaileigh Marie Albany, Meghan Allmond, Jessica Ann Barr, Marisa Jean Barrulli, Anna Pauline Beretzki, Gwen Ava Bloesch, Madison Maria Buck, Meghan Cehlar, Samantha Elizabeth Cerruti, Rinyae L. Cheatham, Morgan Elizabeth Cheeseman, Madison Elizabeth Chewning, Bailey Marie Clements, Emma Mary Collins, Megan M. Comas, Alyssa F. Conrad, Julianna Grace Costanzo, Haley Elizabeth Cowell, Cassandra Cruz, Gianna Grace DiBello, Kylie Elizabeth Ennis, Karli Ryen Farrell, Kelly Diane Fitzpatrick, Brynn Ashley Friel, Grace Gaither, Amanda Marie Gallagher, Ciara Elizabeth Gardyan, Alyson Gontz, Jayla Green, Olivia Hannallah, Kathleen Marie Harmon, Annaliese Hencek, Reagan Frances Hoeger, Autumn Marie Horger, Erin Hoyer, Natalie Hrytsay, Dazsha Raine James, Kelsey Rose Jardine, Kyleigh Anne Joniec, Puneet Kaur, Ravneet Kaur, Lilah Aryn Kelly, Shaina Kenny, Quincey Morgan Kilbride, Alexandrea Kirby, Allison Kowalchik, Emily Victoria Kraus, Marisa K. Lee, Kelsey Michele Logue-Struble and Avery Londhe.
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