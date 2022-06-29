Budding entrepreneurs

Neighbors and police officers gathered at Chalfont Recreation Center last Wednesday for a mural dedication ceremony honoring fallen SWAT officer Jimmy O’Connor. O’Connor, a North Catholic graduate who was shot in the line of duty and passed away from his injuries on March 13, 2020, is now depicted in a mural on the walls of the recreation center where he used to volunteer and coach for the Our Lady of Calvary Athletic Association. His name is painted on a wall adjacent to his portrait, along with a basketball, lacrosse stick and ball, football and a baseball and bat.

CHALFONT, PA ・ 8 DAYS AGO