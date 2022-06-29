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Philadelphia, PA

Budding entrepreneurs

By Northeast Times
NorthEast Times
NorthEast Times
 3 days ago
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Presentation BVM fifth-graders read the book, The Lemonade War, with a goal of starting and running a company. They were assigned jobs: market analysis, executive summary, marketing strategy,...

northeasttimes.com

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IN THIS ARTICLE
#A Catholic Education#Intellectual Disabilities#Google Docs#Catholic
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