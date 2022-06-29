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Rehoboth, MA

Rehoboth’s Anawan Rock Is One of the SouthCoast’s Most Significant – and Haunted – Sites

By Tim Weisberg
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 3 days ago
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Tucked away along the side of Route 44 in Rehoboth is one of the most significant sites in the history of the SouthCoast, but you’d never know it from our school history books. Anawan Rock is the place where the Wampanoag it is named for surrendered to the...

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#Most Haunted#Haunted House#History Books#Southcoast#Wampanoag#English#Colonists#Pilgrims#Natives#Indians
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