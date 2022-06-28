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Ford receives $101M incentive package to expand in Michigan

By JOEY CAPPELLETTI Associated Press
UPMATTERS
 3 days ago

Cover picture for the articleLANSING, Mich. (AP) — Michigan lawmakers have approved a $101 million package as they try to encourage large companies to invest...

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