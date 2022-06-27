Five Cavaliers Listed on ACC Baseball All-Academic Team

CHARLOTTESVILLE, Va.— Virginia rowing head coach Kevin Sauer announced on Tuesday (June 28) that 19 student-athletes will join the Cavaliers in the fall of 2022. The signing class includes Natalie Bailey (Olympia, Wash.), Dylan Bentley (Basking Ridge, N.J.), Sarah Bradford (Oconomowoc, Wis.), Olivia Colston (Alcoa, Tenn.), Ava Dargon (Belmont, Mass.), Hannah Guy (Nashville, Tenn.), Elsa Hartman (Roseville, Calif.), Reilly Katz (Port Washington, N.Y.), Lauren Jochims (Pittsburgh, Pa.), Ashlyn McGinn (Fort Lauderdale, Fla.), Alison Miller (Blackstone, Mass.), Cillian Mullen (Batavia, Ill.), Lindsay O’Neil (Boston, Mass./George Washington), Katie Rapaglia (Ridgefield, Conn.), Sarah Rapaglia (Ridgefield, Conn.), Riley Richardson (Ottawa, Ont. Canada), Lilly Sutter (Darien, Conn.), Allison Triano (Stamford, Conn./Bucknell) and Catherine Williams (Rye, N.Y.).
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