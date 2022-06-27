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Charlottesville, VA

Five Cavaliers Listed on ACC Baseball All-Academic Team

virginiasports.com
 2 days ago

Cover picture for the articleCHARLOTTESVILLE, Va. – Virginia baseball matched a program best with five selections on the 2022 Atlantic Coast Conference All-Academic Team. The Cavaliers have placed four or more student-athletes on each of the last three ACC All-Academic teams. LHP...

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CHARLOTTESVILLE, VA

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