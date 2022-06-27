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House Rent

Today’s Rental was chosen for the courtyard, obviously

By Prince Of Petworth
popville.com
 2 days ago

Cover picture for the articleThis rental is located at Kalorama Road NW near Columbia Rd. NW. The Craigslist ad says:. “$3,800 / 2br – 1000ft2 – AN URBAN OASIS IN KALORAMA TRIANGLE WITH LUXURY AND CONVENIENCE (Kalorama Triangle) A truly special apartment on one of the prettiest streets of DC’s prestigious...

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TECHNOLOGY
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#Rent#Travel Info#Local Life#What To Do#Craigslist#Europe#Kalorama Triangle#Dupont#French
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What Color Walls Go With Brown Furniture?

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Though Frank Gehry has designed dozens of buildings—the Bilbao Guggenheim in Spain and the Dancing House in Prague—only one of them, New York by Gehry at 8 Spruce Street in Manhattan’s financial district, is a skyscraper. However, that won’t be the case for long. The Canadian architect recently unveiled new images of his latest project, Forma Condos, a pair of residential towers that will soon be built in Toronto’s Entertainment District on King Street West. Paolo Ferrari, a local interior architect, will design the interiors of both buildings.
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