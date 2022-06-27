Today’s Rental was chosen for the courtyard, obviously

This home in Lagrangeville, New York, includes a number of distinctive features that will please the most discerning buyer. It has 3,323 square feet of living area, according to a listing from Ann Costigan. A sampling of some of the notable elements of this property gives you a peek into its appeal. WHETHER YOU'RE SEARCHING FOR A FULL-TIME RESIDENCE OR A PRIVATE WEEKEND RETREAT YOU HAVE FOUND IT IN THIS BEAUTIFUL FOUR BEDROOM, THREE FULL BATH CONTEMPORARY HOME WITH SPLENDID VIEWS FROM EVERY ROOM. WELCOME TO THIS STUNNING, GORGEOUS PRIVATE SPA-LIKE OASIS WHICH SITS ON NEARLY 10 ACRES WITH MANICURED LAWNS AND BEAUTIFUL SHRUBS. UPSTAIRS YOU WILL FIND A LOFT AREA WITH MAGNIFICANT VIEWS WHICH CAN BE USED AS AN OFFICE OR READING AREA. The home also boasts many other amenities and upgrades. AS YOU APPROACH THE HOUSE FROM THE LONG DRIVEWAY, THERE IS A PADDOCK ON THE LEFT WITH FENCE AND POST AND A HORSE RUN IN, AMPLE PARKING SPACES NEAR HOUSE, DRIVE AROUND TO THE BACK TO THE 2000 SQ FT TWO CAR HEATED AND CENTRAL AIR GARAGE WITH A FINISHED OFFICE SPACE OVERHEAD, MORE PARKING SPACES, VEGETABLE GARDEN AND A WRAP AROUND DRIVEWAY. WIDE STAIRCASE LEADS TO YOUR PROPANE HEATED IN-GROUND SALTWATER POOL AND HOTTUB.
Comments / 0