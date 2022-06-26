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Carteret County, NC

Carteret Court Docket - June 27

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 2 days ago

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969. EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969. SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969. 2 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023. 3 ARTHUR,ADAM,RYAN SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701027. 4 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A...

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