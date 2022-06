E_Jax (1), Hentges (1), Miller (5). DP_Minnesota 1, Cleveland 2. LOB_Minnesota 8, Cleveland 4. 2B_Miranda (10), Reyes (5), Ramírez (24). 3B_Celestino (1). HR_Correa (9). Pagán pitched to 3 batters in the 8th. HBP_Smeltzer (Giménez). WP_Pagán, Clase. Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Nate Tomlinson; Second, Nestor Ceja; Third,...

CLEVELAND, OH ・ 14 HOURS AGO