Cherokee Youth Council to host discussion on generational trauma

Natasha Leigh Martin, age 38, passed away unexpectedly on Monday, June 20, 2022 at the University of Tennessee Medical Center. She is survived by her children, Jordyn, Julian, JuJu, and Javian Martin, Betty George, and Rick Cabe; her father, Odie Swayney; special friend, Brandon Martin; two grandchildren, Zailyn Blake and Bryceton Ray; brother, Jeremy Gunter; sisters, Sukie, Seirra, Chelsea, and Abby also survive.

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