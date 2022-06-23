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Cherokee, NC

Cherokee Youth Council to host discussion on generational trauma

By admin
theonefeather.com
 2 days ago

Cover picture for the articleThe Cherokee Youth Council (CYC) is tackling the tough topic of generational trauma in Indian Country during an upcoming event. CYC’s event entitled “A Discussion on Generational Trauma” is scheduled for Monday, July 11 from 9 a.m. to 12 p.m. at the Harrah’s Cherokee Convention...

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