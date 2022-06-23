Cherokee Youth Council to host discussion on generational trauma

Principal’s Honor Roll: Alivia Catolster, Amaya Rodrigues, Arian Teeasateskie, Ariel Crowe, Bryson Beach, Caitlyn Bone, Colton Owl, Connor Thompson, Coralyn Batton, Dahvie Conseen, Dara Codynah, Daryan Smith, Ehko Lossiah, Eli Lane, Eli Simpson, Ella Cline, Elli Thompson, Evelyn Taylor, Flynn Fowler, Izabela Crowe-Lossiah, Jayce West, Jayden Dikowski, Jayden Jones, Jayden Teesateskie, Kaeson Reed, Kai Peone, Kale Crowe, Keagan Taylor, Leiland Rhinehart, Lennox Harper, Makray Lossiah, Mariah Staton, Mariam Read, Marilyn Squirrel, Marley Murphy, Marlie Price, Mary Montelongo, Meeka Taylor, Mike Bradley, Mitchell Johnson, Mya Wahnetah, Oakley Wolfe, Peyton Arch, Richard Williams, Sindhu Arsana, William Howell, Wyatt Moore, Xaldin Bird.
Comments / 0