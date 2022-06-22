Around Town

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Philadelphia, PA

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By Northeast Times
NorthEast Times
NorthEast Times
 3 days ago
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For the third time since 2019, One River Alliance will present July 4 fireworks on the Delaware River at Linden Avenue. The display, at 9:15 p.m., will be professionally produced by Pyrotecnico, the same company that conducts the fireworks events at Penn’s Landing and the art museum. One River Alliance thanks...

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