The Best New Game Trailers Of The Week Of 6/20/22! 00:00 - Microsoft Flight Simulator - United States World Update Trailer 03:00 - Overwatch 2 - Official Game Overview 08:35 - Slave Zero X - Official Announcement Trailer 09:42 - Minecraft x Lightyear - Official Collaboration Trailer 10:54 - Neon White - Official Launch Trailer 11:37 - Overwatch 2 - Official PvP Reimagined Overview | Summer of Gaming 2022 18:01 - Arcadian Atlas - Official Gameplay Trailer 19:46 - Survivor Cells - Official Teaser Trailer 20:28 - Asterigos: Curse of The Stars - Official Eulalia Boss Fight Trailer | Summer of Gaming 2022 22:59 - Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Official Reveal Trailer 25:29 - Company of Heroes 3 - Official Destruction Overview Trailer 28:59 - Autonauts - Official Console Launch Trailer 29:30 - Final Fantasy 7 Rebirth - Official Reveal Trailer (Remake Part 2) 31:04 - The Legend of Bum-bo - Official Console Release Date Trailer 32:46 - Rise of Kingdoms - Official Egypt Awakens, Chaos Awaits Cinematic Trailer 34:21 - The Tale of Bistun - Official Release Date Trailer 36:59 - The Legend of Heroes: Trails to Azure - Official Character Trailer 38:52 - Noble Fates - Official Love and Elves Update Trailer 40:00 - Iron Harvest - Official World Map Update Trailer 41:04 - Vail VR - Official Beta Reveal Trailer 42:36 - Final Fantasy 7: Ever Crisis - Official Trailer 44:45 - Final Fantasy 7: The First Soldier - Official Update Trailer 45:53 - Flyff Universe - Official Launch Trailer 46:24 - Birushana: Rising Flower of Genpei - Official Love and War Trailer.

