ST. CHARLES — Pictured above are the Taylorville Lindenwood Lions bowling camp Attendees. First row from left to right: Macie Johnson, Kylie Callaway, Emma Eyer, Kierstyn Diehl, Abigail Parry. Second row from left to right: Cameron Alberts, AJ Evrley, Ian McGrath, Jack McGrath, Sam Puffenberger, Lions Head Coach Phil Vida.

TAYLORVILLE, IL ・ 1 DAY AGO