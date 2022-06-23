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Adams County, PA

Flood Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Cumberland, Franklin, Fulton by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 21:10:00 EDT Expires: 2022-06-22 23:30:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Adams; Bedford; Blair; Cumberland; Franklin; Fulton; Huntingdon;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Cambria, Cameron, Centre, Clearfield by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Cambria; Cameron; Centre; Clearfield; Clinton; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lycoming; Mifflin; Montour; Northumberland; Perry; Potter; Snyder; Somerset; Tioga; Union; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR CAMBRIA CAMERON CENTRE CLEARFIELD CLINTON CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LYCOMING MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY POTTER SNYDER SOMERSET TIOGA UNION YORK
ADAMS COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Cumberland, Franklin by NWS

Effective: 2022-06-22 14:28:00 EDT Expires: 2022-06-22 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Adams; Cumberland; Franklin The National Weather Service in State College PA has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Adams County in south central Pennsylvania Southwestern Cumberland County in south central Pennsylvania Southeastern Franklin County in south central Pennsylvania * Until 315 PM EDT. * At 228 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Cashtown, moving south at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Waynesboro, Gettysburg, Carroll Valley, Fayetteville, Wayne Heights, Mont Alto, Scotland, Rouzerville, Cashtown, Orrtanna, Arendtsville and Fairfield. This includes Interstate 81 from mile markers 19 to 27. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ADAMS COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Fayette, Forest by NWS

Effective: 2022-06-22 15:40:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Armstrong; Beaver; Butler; Clarion; Fayette; Forest; Greene; Indiana; Jefferson; Venango; Washington; Westmoreland SEVERE THUNDERSTORM WATCH 402 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHENY ARMSTRONG BEAVER BUTLER CLARION FAYETTE FOREST GREENE INDIANA JEFFERSON VENANGO WASHINGTON WESTMORELAND
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegany, Carroll, Charles, Frederick, Garrett, Howard by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Carroll; Charles; Frederick; Garrett; Howard; Montgomery; Prince Georges; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGANY CARROLL CHARLES FREDERICK GARRETT HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES WASHINGTON
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Allegany, Cattaraugus, Erie, Wyoming by NWS

Effective: 2022-06-22 16:32:00 EDT Expires: 2022-06-22 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Allegany; Cattaraugus; Erie; Wyoming The National Weather Service in Buffalo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Wyoming County in western New York Northeastern Cattaraugus County in western New York Southeastern Erie County in western New York Northwestern Allegany County in western New York * Until 530 PM EDT. * At 431 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Springville, or 18 miles south of East Aurora, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Springville, Ashford, Arcade, Franklinville, Rushford, East Concord, Ashford Hollow, Chaffee, Houghton and Concord. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ALLEGANY COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV

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