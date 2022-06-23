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Barbour County, WV

Special Weather Statement issued for Barbour, Harrison, Lewis, Northwest Randolph by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 19:54:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. This storm may intensify,...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Barbour, Randolph, Taylor by NWS

Effective: 2022-06-22 20:09:00 EDT Expires: 2022-06-22 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Barbour; Randolph; Taylor A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT FOR NORTH CENTRAL RANDOLPH...TAYLOR AND BARBOUR COUNTIES At 809 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Philippi, moving south at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Grafton, Philippi, Flemington, Montrose, Moatsville, Tygart Lake State Park, Thornton, Knottsville, McGee, Galloway and Nestorville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARBOUR COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Washington by NWS

Effective: 2022-06-22 15:55:00 EDT Expires: 2022-06-22 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR NORTHWESTERN WASHINGTON AND SOUTHEASTERN MORGAN COUNTIES At 505 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Beverly, moving southeast at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Beverly and Lowell. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WASHINGTON COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Fayette, Forest by NWS

Effective: 2022-06-22 15:40:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Armstrong; Beaver; Butler; Clarion; Fayette; Forest; Greene; Indiana; Jefferson; Venango; Washington; Westmoreland SEVERE THUNDERSTORM WATCH 402 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHENY ARMSTRONG BEAVER BUTLER CLARION FAYETTE FOREST GREENE INDIANA JEFFERSON VENANGO WASHINGTON WESTMORELAND
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegany, Carroll, Charles, Frederick, Garrett, Howard by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Carroll; Charles; Frederick; Garrett; Howard; Montgomery; Prince Georges; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGANY CARROLL CHARLES FREDERICK GARRETT HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES WASHINGTON
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Amelia, Amherst, Appomattox, Bath, Brunswick, Buckingham by NWS

Effective: 2022-06-22 14:20:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Amherst; Appomattox; Bath; Brunswick; Buckingham; Campbell; Caroline; Charles City; Charlotte; Chesterfield; City of Buena Vista; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Lexington; City of Lynchburg; City of Newport News; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Richmond; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Essex; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Halifax; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; Middlesex; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Richmond; Rockbridge; Southampton; Surry; Sussex; Westmoreland; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 401 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE AMELIA AMHERST APPOMATTOX BATH BRUNSWICK BUCKINGHAM CAMPBELL CAROLINE CHARLES CITY CHARLOTTE CHESTERFIELD CUMBERLAND DINWIDDIE ESSEX FLUVANNA GLOUCESTER GOOCHLAND GREENSVILLE HALIFAX HANOVER HENRICO ISLE OF WIGHT JAMES CITY KING AND QUEEN KING WILLIAM LOUISA LUNENBURG MECKLENBURG MIDDLESEX NEW KENT NOTTOWAY POWHATAN PRINCE EDWARD PRINCE GEORGE RICHMOND ROCKBRIDGE SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX WESTMORELAND YORK VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BUENA VISTA COLONIAL HEIGHTS EMPORIA FRANKLIN HAMPTON HOPEWELL LEXINGTON LYNCHBURG NEWPORT NEWS PETERSBURG POQUOSON RICHMOND WILLIAMSBURG
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