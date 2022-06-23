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Allegany County, MD

Severe Thunderstorm Watch issued for Allegany, Frederick, Garrett, Washington by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Frederick; Garrett; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Cambria, Cameron, Centre, Clearfield by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Cambria; Cameron; Centre; Clearfield; Clinton; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lycoming; Mifflin; Montour; Northumberland; Perry; Potter; Snyder; Somerset; Tioga; Union; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR CAMBRIA CAMERON CENTRE CLEARFIELD CLINTON CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LYCOMING MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY POTTER SNYDER SOMERSET TIOGA UNION YORK
ADAMS COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Cumberland, Franklin by NWS

Effective: 2022-06-22 14:28:00 EDT Expires: 2022-06-22 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Adams; Cumberland; Franklin The National Weather Service in State College PA has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Adams County in south central Pennsylvania Southwestern Cumberland County in south central Pennsylvania Southeastern Franklin County in south central Pennsylvania * Until 315 PM EDT. * At 228 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Cashtown, moving south at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Waynesboro, Gettysburg, Carroll Valley, Fayetteville, Wayne Heights, Mont Alto, Scotland, Rouzerville, Cashtown, Orrtanna, Arendtsville and Fairfield. This includes Interstate 81 from mile markers 19 to 27. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ADAMS COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Barbour, Randolph, Taylor by NWS

Effective: 2022-06-22 20:09:00 EDT Expires: 2022-06-22 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Barbour; Randolph; Taylor A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT FOR NORTH CENTRAL RANDOLPH...TAYLOR AND BARBOUR COUNTIES At 809 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Philippi, moving south at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Grafton, Philippi, Flemington, Montrose, Moatsville, Tygart Lake State Park, Thornton, Knottsville, McGee, Galloway and Nestorville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARBOUR COUNTY, WV

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