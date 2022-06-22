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Washington County, MD

Severe Weather Statement issued for Washington by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Adams, Cumberland, Franklin by NWS

Effective: 2022-06-22 14:28:00 EDT Expires: 2022-06-22 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Adams; Cumberland; Franklin The National Weather Service in State College PA has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Adams County in south central Pennsylvania Southwestern Cumberland County in south central Pennsylvania Southeastern Franklin County in south central Pennsylvania * Until 315 PM EDT. * At 228 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Cashtown, moving south at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Waynesboro, Gettysburg, Carroll Valley, Fayetteville, Wayne Heights, Mont Alto, Scotland, Rouzerville, Cashtown, Orrtanna, Arendtsville and Fairfield. This includes Interstate 81 from mile markers 19 to 27. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ADAMS COUNTY, PA

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