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Page County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for City of Harrisonburg, Page, Rockingham by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 15:49:00 EDT Expires: 2022-06-22 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Harrisonburg; Page; Rockingham...

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weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, Augusta, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; Augusta; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Harrisonburg; City of Manassas; City of Manassas Park; City of Staunton; City of Waynesboro; City of Winchester; Clarke; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Frederick; Greene; Highland; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Page; Prince William; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Spotsylvania; Stafford; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ALBEMARLE ARLINGTON AUGUSTA CLARKE CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER FREDERICK GREENE HIGHLAND KING GEORGE LOUDOUN MADISON NELSON ORANGE PAGE PRINCE WILLIAM RAPPAHANNOCK ROCKINGHAM SHENANDOAH SPOTSYLVANIA STAFFORD WARREN VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE ALEXANDRIA CHARLOTTESVILLE FAIRFAX FALLS CHURCH FREDERICKSBURG HARRISONBURG MANASSAS MANASSAS PARK STAUNTON WAYNESBORO WINCHESTER
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Amelia, Amherst, Appomattox, Bath, Brunswick, Buckingham by NWS

Effective: 2022-06-22 14:20:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Amherst; Appomattox; Bath; Brunswick; Buckingham; Campbell; Caroline; Charles City; Charlotte; Chesterfield; City of Buena Vista; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Lexington; City of Lynchburg; City of Newport News; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Richmond; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Essex; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Halifax; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; Middlesex; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Richmond; Rockbridge; Southampton; Surry; Sussex; Westmoreland; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 401 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE AMELIA AMHERST APPOMATTOX BATH BRUNSWICK BUCKINGHAM CAMPBELL CAROLINE CHARLES CITY CHARLOTTE CHESTERFIELD CUMBERLAND DINWIDDIE ESSEX FLUVANNA GLOUCESTER GOOCHLAND GREENSVILLE HALIFAX HANOVER HENRICO ISLE OF WIGHT JAMES CITY KING AND QUEEN KING WILLIAM LOUISA LUNENBURG MECKLENBURG MIDDLESEX NEW KENT NOTTOWAY POWHATAN PRINCE EDWARD PRINCE GEORGE RICHMOND ROCKBRIDGE SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX WESTMORELAND YORK VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BUENA VISTA COLONIAL HEIGHTS EMPORIA FRANKLIN HAMPTON HOPEWELL LEXINGTON LYNCHBURG NEWPORT NEWS PETERSBURG POQUOSON RICHMOND WILLIAMSBURG
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BARBOUR COUNTY, WV
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