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Barbour County, WV

Severe Thunderstorm Watch issued for Barbour, Braxton, Brooke, Calhoun, Doddridge, Gilmer, Hancock by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 15:40:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barbour; Braxton; Brooke; Calhoun;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Cabell, Clay, Fayette, Greenbrier, Kanawha, Lincoln by NWS

Effective: 2022-06-22 18:15:00 EDT Expires: 2022-06-23 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Cabell; Clay; Fayette; Greenbrier; Kanawha; Lincoln; Logan; McDowell; Mercer; Mingo; Monroe; Nicholas; Putnam; Raleigh; Summers; Wayne; Wyoming SEVERE THUNDERSTORM WATCH 404 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BOONE CABELL CLAY FAYETTE GREENBRIER KANAWHA LINCOLN LOGAN MCDOWELL MERCER MINGO MONROE NICHOLAS PUTNAM RALEIGH SUMMERS WAYNE WYOMING
BOONE COUNTY, WV
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Air Quality Alert issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Fayette Ridges by NWS

Effective: 2022-06-25 16:59:00 EDT Expires: 2022-06-25 18:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Allegheny; Armstrong; Beaver; Butler; Fayette; Fayette Ridges; Washington; Westmoreland; Westmoreland Ridges AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FOR SATURDAY JUNE 25 The Pennsylvania Department of Environmental Protection has issued a code ORANGE air quality alert for Saturday, including the greater Pittsburgh region, including Allegheny, Butler, Beaver, Armstrong, Washington, Westmoreland and Fayette counties. A code ORANGE air quality alert means that air pollution concentrations within the region may become unhealthy for sensitive groups. Sensitive groups include children, the elderly, and people suffering from asthma, heart disease, or other lung diseases. The effects of air pollution can be minimized by avoiding outdoor exercise or strenuous activity. For more information on ground-level ozone and fine particles, visit http://www.airnow.gov and https://www.ahs.dep.pa.gov/AQPartnersWeb/
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Athens, Belmont, Gallia, Guernsey, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-06-22 15:40:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Athens; Belmont; Gallia; Guernsey; Harrison; Jackson; Jefferson; Meigs; Monroe; Morgan; Muskingum; Noble; Perry; Vinton; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 402 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ATHENS BELMONT GALLIA GUERNSEY HARRISON JACKSON JEFFERSON MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY VINTON WASHINGTON
ATHENS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bath, Bell, Boyd, Boyle, Breathitt, Carter, Casey, Clark, Clay by NWS

Effective: 2022-06-22 18:15:00 EDT Expires: 2022-06-23 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bath; Bell; Boyd; Boyle; Breathitt; Carter; Casey; Clark; Clay; Elliott; Estill; Fleming; Floyd; Garrard; Greenup; Harlan; Jackson; Jessamine; Johnson; Knott; Knox; Laurel; Lawrence; Lee; Leslie; Letcher; Lincoln; Madison; Magoffin; Martin; McCreary; Menifee; Mercer; Montgomery; Morgan; Owsley; Perry; Pike; Powell; Pulaski; Rockcastle; Rowan; Washington; Wayne; Whitley; Wolfe SEVERE THUNDERSTORM WATCH 404 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BATH BELL BOYD BOYLE BREATHITT CARTER CASEY CLARK CLAY ELLIOTT ESTILL FLEMING FLOYD GARRARD GREENUP HARLAN JACKSON JESSAMINE JOHNSON KNOTT KNOX LAUREL LAWRENCE LEE LESLIE LETCHER LINCOLN MADISON MAGOFFIN MARTIN MCCREARY MENIFEE MERCER MONTGOMERY MORGAN OWSLEY PERRY PIKE POWELL PULASKI ROCKCASTLE ROWAN WASHINGTON WAYNE WHITLEY WOLFE
BATH COUNTY, KY
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Severe Weather Statement issued for Wayne by NWS

Effective: 2022-06-25 16:52:00 EDT Expires: 2022-06-25 17:02:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Wayne THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN LAWRENCE AND WEST CENTRAL WAYNE COUNTIES WILL EXPIRE AT 500 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire.
WAYNE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Barbour, Randolph, Taylor by NWS

Effective: 2022-06-22 20:09:00 EDT Expires: 2022-06-22 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Barbour; Randolph; Taylor A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT FOR NORTH CENTRAL RANDOLPH...TAYLOR AND BARBOUR COUNTIES At 809 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Philippi, moving south at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Grafton, Philippi, Flemington, Montrose, Moatsville, Tygart Lake State Park, Thornton, Knottsville, McGee, Galloway and Nestorville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARBOUR COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
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West Virginia Interstate Fair holds Swine Jackpot Show

PARKERSBURG, W.Va. (WTAP) - The West Virginia Interstate fair has something for everyone and today they have something for pig lovers. A pig show will take place tonight at 7p.m. no pigs will be sold at the show but is used instead for practice for some members of FFA. President...
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#Severe Thunderstorm Watch#Upshur
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Air Quality Alert issued for Mercer by NWS

Effective: 2022-06-25 16:59:00 EDT Expires: 2022-06-25 18:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Mercer AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FOR SATURDAY JUNE 25 The Pennsylvania Department of Environmental Protection has issued a code ORANGE air quality alert for Saturday, including Mercer county. A code ORANGE air quality alert means that air pollution concentrations within the region may become unhealthy for sensitive groups. Sensitive groups include children, the elderly, and people suffering from asthma, heart disease, or other lung diseases. The effects of air pollution can be minimized by avoiding outdoor exercise or strenuous activity. For more information on ground-level ozone and fine particles, visit http://www.airnow.gov and https://www.ahs.dep.pa.gov/AQPartnersWeb/
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The 1,000 Year Flood 6th Anniversary

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More than 15,000 customers without power in West Virginia

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KANAWHA COUNTY, WV
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Sherry Leigh (Meade) Preece, 62, of Huntington, WV

Sherry Leigh (Meade) Preece, 62, of Huntington, WV went home to be with the Lord on Thursday, June 16, 2022 at Cabell Huntington Hospital. Sherry was born October 24, 1959 in Louisa, KY to Donald and Rosalyn (Wallace) Meade. Sherry was preceded in death by her son Marcus Todd Booth.
HUNTINGTON, WV

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