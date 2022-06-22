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Allegheny County, PA

Severe Thunderstorm Watch issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Fayette, Forest by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 15:40:00 EDT Expires: 2022-06-22 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty:...

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Effective: 2022-06-25 16:59:00 EDT Expires: 2022-06-25 18:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Allegheny; Armstrong; Beaver; Butler; Fayette; Fayette Ridges; Washington; Westmoreland; Westmoreland Ridges AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FOR SATURDAY JUNE 25 The Pennsylvania Department of Environmental Protection has issued a code ORANGE air quality alert for Saturday, including the greater Pittsburgh region, including Allegheny, Butler, Beaver, Armstrong, Washington, Westmoreland and Fayette counties. A code ORANGE air quality alert means that air pollution concentrations within the region may become unhealthy for sensitive groups. Sensitive groups include children, the elderly, and people suffering from asthma, heart disease, or other lung diseases. The effects of air pollution can be minimized by avoiding outdoor exercise or strenuous activity. For more information on ground-level ozone and fine particles, visit http://www.airnow.gov and https://www.ahs.dep.pa.gov/AQPartnersWeb/
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weather.gov

Air Quality Alert issued for Mercer by NWS

Effective: 2022-06-25 16:59:00 EDT Expires: 2022-06-25 18:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Mercer AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FOR SATURDAY JUNE 25 The Pennsylvania Department of Environmental Protection has issued a code ORANGE air quality alert for Saturday, including Mercer county. A code ORANGE air quality alert means that air pollution concentrations within the region may become unhealthy for sensitive groups. Sensitive groups include children, the elderly, and people suffering from asthma, heart disease, or other lung diseases. The effects of air pollution can be minimized by avoiding outdoor exercise or strenuous activity. For more information on ground-level ozone and fine particles, visit http://www.airnow.gov and https://www.ahs.dep.pa.gov/AQPartnersWeb/
MERCER COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Allegheny, Beaver, Butler by NWS

Effective: 2022-06-22 15:25:00 EDT Expires: 2022-06-22 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Allegheny; Beaver; Butler The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Beaver County in western Pennsylvania Southwestern Butler County in west central Pennsylvania Northeastern Allegheny County in southwestern Pennsylvania * Until 400 PM EDT. * At 325 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Economy, or near Cranberry, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines, resulting in some power outages. * Locations impacted include Pittsburgh, Penn Hills, Ross Township, McCandless Township, Cranberry, Franklin Park, Shaler Township, Hampton Township, Economy, O`hara Township, Bellevue, and Wexford. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ALLEGHENY COUNTY, PA
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weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Cambria, Cameron, Centre, Clearfield by NWS

Effective: 2022-06-22 13:35:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Cambria; Cameron; Centre; Clearfield; Clinton; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lycoming; Mifflin; Montour; Northumberland; Perry; Potter; Snyder; Somerset; Tioga; Union; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR CAMBRIA CAMERON CENTRE CLEARFIELD CLINTON CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LYCOMING MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY POTTER SNYDER SOMERSET TIOGA UNION YORK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-06-22 20:03:00 EDT Expires: 2022-06-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 400 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MARYLAND FREDERICK WASHINGTON IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON ORANGE IN NORTHERN VIRGINIA CULPEPER FAUQUIER LOUDOUN IN NORTHWEST VIRGINIA CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK MADISON PAGE RAPPAHANNOCK SHENANDOAH WARREN IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA BERKELEY JEFFERSON MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF BALLENGER CREEK, BERRYVILLE, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENFIELD, HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, LEESBURG, LURAY, MADISON, MARTINSBURG, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, ORANGE, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, WARRENTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODSTOCK.
BERKELEY COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Thunderstorm#Fayette
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Severe Thunderstorm Warning issued for Barbour, Randolph, Taylor by NWS

Effective: 2022-06-22 20:09:00 EDT Expires: 2022-06-22 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Barbour; Randolph; Taylor A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT FOR NORTH CENTRAL RANDOLPH...TAYLOR AND BARBOUR COUNTIES At 809 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Philippi, moving south at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Grafton, Philippi, Flemington, Montrose, Moatsville, Tygart Lake State Park, Thornton, Knottsville, McGee, Galloway and Nestorville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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