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Clarke County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Fauquier, Frederick, Loudoun by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-22 15:37:00 EDT Expires: 2022-06-22 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Fauquier; Frederick; Loudoun The National Weather Service in Sterling...

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