Dual Valley Conference spring All-Stars announced

The Dual Valley Conference has announced its list of spring sports all-stars, as selected by the coaches from each team.

Baseball

Player of the Year : Will Parker (Hopedale)

Pitcher of the Year : Jack Bruno (Nipmuc)

First team

Douglas : Griffin Berard, Ryan Bonin

Hopedale : Oliver Radcliffe

Nipmuc : Anthony Ruggiero, Joseph Acker

Sutton : Pat Kostiw, Leo Colena

Second team

Douglas : Matt Landry

Hopedale : Ryan Reynold, Jacob Smith, Brayden Lewis

Nipmuc : Noah Curley, Connor LaCross, Bennett House

Sutton : Josh Jenkins, Chase Falcon

Softball

Player of the Year : Amber Arcand (Blackstone-Millville)

Pitcher of the Year : Madison McDermott (Douglas)

First team

Blackstone-Millville : Arianna Morales

Douglas : Katie Peloquin

Hopedale : Lilah Casey, Franny Fitch

Nipmuc : Lucie Nicholson, Janelle Scirocco

Whitinsville Christian : Abbi Cullen

Second team

Blackstone-Millville : Haley Vadnais, Lucy Watson

Douglas : Ayla McDermott

Hopedale : Elena Gaus, Lizzy Brytowski

Nipmuc : Ella Clavey, Ella Fernald

Sutton : Carolina Paula, Shayleigh O'Callaghan

Boys' tennis

Singles

Hopedale : Luke Tahmoush ( Player of the Year )

Sutton : Daniel Cox

Whitinsville Christian : Brady Gorman

First doubles

Hopedale : Jack Phillips-Hudson Terando

Second doubles

Sutton : North Graff-Tighe Rogan

Girls' tennis

Singles

Hopedale : Pia Obrador

Whitinsville Christian : Hope Brookhouse ( Player of the Year ), Ally Weedon

First doubles

Whitinsville Christian : Margaret Redding-Alison Sim

Second doubles

Hopedale : Callie Costanza-Abby Aldrich

Boys' track

All-Around Athlete of the Year : Steven Marchionni (Hopedale)

Field Event Athlete of the Year : Dominic Rossi (Douglas)

Runner of the Year : Steven Marchionni (Hopedale)

First team

Shot put : Joseph Hennessey (Douglas)

Triple jump : Steven Marchionni (Hopedale)

Discus : Jack Liberatore (Hopedale)

Javelin : Grifin Melia (Sutton)

High jump : Christopher Lanier (Nipmuc)

Long jump : Corson Frost (Blackstone-Millville)

100 : Dominic Rossi (Douglas)

200 : Corson Frost (Blackstone-Millville)

400 : Darius Buivydas (Douglas)

800 : William Edwards (Sutton)

Mile : Jack Crowley (Whitinsville Christian)

2 mile : Justin Vos (Whitinsville Christian)

110 hurdles : Steven Marchionni (Hopedale)

400 hurdles : Luke Lightbown (Douglas)

400 relay : Dylan Brown, Corbin Swaim, Ethan Enoch, Sean McGrath (Whitinsville Christian)

1,600 relay : Lina Buivydas, Matt Doyle, Andrew Squire, Colin Squire (Douglas)

Second team

Shot put : Dominic Rossi (Douglas)

Triple jump : Liam Dorr (Nipmuc)

Discus : Colin Nickerson (Blackstone-Millville)

Javelin : Joseph Dunton (Blackstone-Millville)

High jump : Willem Edwards (Sutton)

Long jump : Steven Marchionni (Hopedale)

100 : Gabriel Sicurella (Nipmuc)

200 : Dominic Rossi (Douglas)

400 : Steven Marchionni (Hopedale)

800 : Jack Crowley (Whitinsville Christian)

Mile : Noah DiDonna (Sutton)

2 mile : Jackson Hunt (Hopedale)

110 hurdles : Luke Lightbown (Douglas)

400 hurdles : Christian Morrice (Nipmuc)

400 relay : Kelvin Palino-Acosta, Connor Bennett, Griffin Melia, Nikolai Taylor (Sutton)

1,600 relay : Nic Belucio, Daniel Belucio, Colin Gava, Peter Cloutier (Whitinsville Christian)

Girls' track

All-Around Athlete of the Year : Gianna Yordanopoulos (Sutton)

Field Event Athlete of the Year : Abrielle Choma (Sutton)

Runner of the Year : Molly Lashley (Whitinsville Christian)

First team

Shot put : Abrielle Choma (Sutton)

Triple jump : Cece LaBonte (Whitinsville Christian)

Discus : Avery Consigli (Nipmuc)

Javelin : Meadow O'Connell (Whitinsville Christian)

High jump : Caroline Brigham (Nipmuc)

Long jump : Gianna Yordanopoulos (Nipmuc)

100 : Gianna Yordanopoulos (Nipmuc)

200 : Gianna Yordanopoulos (Nipmuc)

400 : Kyah Montano (Nipmuc)

800 : Sophia Dill (Whitinsville Christian)

Mile : Molly Lashley (Whitinsville Christian)

2 mile : Molly Lashley (Whitinsville Christian)

100 hurdles : Cece LaBonte (Whitinsville Christian)

400 hurdles : Avery Glidden (Whitinsville Christian)

400 relay : Jill LaBonte, Cece LaBonte, Margaret Johnson, Kira Simoncini (Whitinsville Christian)

1,600 relay : Avery Glidden, Wmma Wierenga, Sophia Dill, Eliza Downling (Whitinsville Christian)

Second team

Shot put : Delina Moloney (Whitinsville Christian)

Triple jump : Kyah Montano (Nipmuc)

Discus : Abrielle Choma (Sutton)

Javelin : Delina Moloney (Whitinsville Christian)

High jump : Kailey Salera (Douglas)

Long jump : Alyson Casey (Nipmuc)

100 : Kira Simoncini (Whitinsville Christian)

200 : Kyah Montano (Nipmuc)

400 : Lilia Young (Nipmuc), Keira Fadden (Sutton)

800 : Eliza Dowling (Whitinsville Christian)

Mile : Emily Dill (Whitinsville Christian)

2 mile : Becky Dowling (Whitinsville Christian)

100 hurdles : Olivia Skiba (Nipmuc)

400 hurdles : Olivia Skiba (Nipmuc)

400 relay : Ava Smith, Emma Haley, Alyson Casey, Casey Keyes (Nipmuc)

1,600 relay : Gretchen Uthoff, Jess Casey, Lilia Young, Reed Dunster (Nipmuc)

This article originally appeared on Telegram & Gazette: Dual Valley Conference spring All-Stars announced