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Adams County, IL

Heat Advisory issued for Adams, Brown, Pike by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-21 15:09:00 CDT Expires: 2022-06-21 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Clark by NWS

Effective: 2022-06-25 19:14:00 CDT Expires: 2022-06-26 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 410 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BUREAU PUTNAM IN NORTHWEST ILLINOIS HENRY IL MERCER IN WEST CENTRAL ILLINOIS HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH WARREN IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST IOWA DES MOINES LEE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST MISSOURI CLARK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BURLINGTON, CARTHAGE, GENESEO, HENNEPIN, KAHOKA, KEOKUK, MACOMB, MONMOUTH, OQUAWKA, AND PRINCETON.
CLARK COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bureau, Hancock, Henderson, Henry, McDonough, Mercer, Putnam by NWS

Effective: 2022-06-25 19:14:00 CDT Expires: 2022-06-26 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bureau; Hancock; Henderson; Henry; McDonough; Mercer; Putnam; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 410 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BUREAU PUTNAM IN NORTHWEST ILLINOIS HENRY IL MERCER IN WEST CENTRAL ILLINOIS HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH WARREN IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST IOWA DES MOINES LEE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST MISSOURI CLARK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BURLINGTON, CARTHAGE, GENESEO, HENNEPIN, KAHOKA, KEOKUK, MACOMB, MONMOUTH, OQUAWKA, AND PRINCETON.
BUREAU COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bond, Calhoun, Fayette, Greene, Jersey, Macoupin, Madison by NWS

Effective: 2022-06-25 22:03:00 CDT Expires: 2022-06-26 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bond; Calhoun; Fayette; Greene; Jersey; Macoupin; Madison; Montgomery SEVERE THUNDERSTORM WATCH 410 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ILLINOIS BOND FAYETTE MONTGOMERY IN SOUTHWEST ILLINOIS CALHOUN GREENE JERSEY MACOUPIN MADISON IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL MISSOURI SAINT CHARLES SAINT LOUIS SAINT LOUIS CITY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTON, EDWARDSVILLE, LITCHFIELD, SAINT CHARLES, SAINT LOUIS, AND VANDALIA.
BOND COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Bond, Brown, Bureau, Calhoun, Cass, Christian, De Witt by NWS

Effective: 2022-06-25 17:05:00 CDT Expires: 2022-06-26 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bond; Brown; Bureau; Calhoun; Cass; Christian; De Witt; Fayette; Fulton; Greene; Hancock; Henderson; Henry; Jersey; Knox; La Salle; Livingston; Logan; Macon; Macoupin; Madison; Marshall; Mason; McDonough; McLean; Menard; Mercer; Montgomery; Morgan; Moultrie; Peoria; Piatt; Pike; Putnam; Rock Island; Sangamon; Schuyler; Scott; Shelby; Stark; Tazewell; Warren; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 410 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BOND BROWN BUREAU CALHOUN CASS CHRISTIAN DE WITT FAYETTE FULTON GREENE HANCOCK HENDERSON HENRY JERSEY KNOX LA SALLE LIVINGSTON LOGAN MACON MACOUPIN MADISON MARSHALL MASON MCDONOUGH MCLEAN MENARD MERCER MONTGOMERY MORGAN MOULTRIE PEORIA PIATT PIKE PUTNAM ROCK ISLAND SANGAMON SCHUYLER SCOTT SHELBY STARK TAZEWELL WARREN WOODFORD
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