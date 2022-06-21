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Dickinson, ND

Dickinson roads impacted by rain, hail

By Joe Skurzewski
KFYR-TV
 2 days ago

Cover picture for the articleDICKINSON, N.D. (KFYR) - Heavy rains and hail have left some roads in Dickinson impassable Monday evening. According to Dickinson Fire, Fairway...

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Monday hailstorm destroys acres of Dickinson farmer’s crops

DICKINSON, N.D. (KFYR) - Hail and high winds washed out hundreds of acres of crops across Dickinson Monday, causing damage during an already challenging growing season. “The hailstorm landed in one spot for about fifteen, twenty minutes, pea size, marble size, and a lot of it,” said Kelly Sykora, Dickinson.
DICKINSON, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND

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