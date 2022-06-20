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California State

Editorial: California needs more housing and good jobs. There’s a bill to create both

By adminearly
earlynews24.com
 3 days ago

Cover picture for the articleWhat if California could encourage developers to replace shuttered big-box stores, half-vacant offices and decrepit strip malls with apartments, condominiums and townhomes, with some or even all of the units being affordable? And what if the construction workers building those projects were paid union-level wages and, in some cases, received healthcare,...

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LOWER BURRELL, PA

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