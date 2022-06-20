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Corson County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Corson, Dewey by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-20 12:04:00 MDT Expires: 2022-06-20 12:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Faulk, Hughes, Hyde, Potter, Sully by NWS

Effective: 2022-06-24 18:16:00 MDT Expires: 2022-06-24 19:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Faulk; Hughes; Hyde; Potter; Sully The National Weather Service in Aberdeen has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Sully County in central South Dakota Northwestern Hyde County in central South Dakota Western Faulk County in north central South Dakota Southern Potter County in north central South Dakota Northwestern Hughes County in central South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 715 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Sully Lake, or 9 miles west of Onida, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Sully Lake around 720 PM CDT. Onida around 735 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAULK COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Sully by NWS

Effective: 2022-06-24 18:01:00 MDT Expires: 2022-06-24 18:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Sully A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR EASTERN SULLY...NORTHWESTERN HYDE...SOUTHWESTERN FAULK AND SOUTHEASTERN POTTER COUNTIES At 702 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Cottonwood Lake Near Agar, or 10 miles southeast of Gettysburg, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Stone Lake, Gettysburg and Lebanon. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SULLY COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Buffalo, Campbell, Corson, Dewey, Edmunds, Faulk, Hand, Hughes by NWS

Effective: 2022-06-24 18:18:00 MDT Expires: 2022-06-24 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buffalo; Campbell; Corson; Dewey; Edmunds; Faulk; Hand; Hughes; Hyde; Jones; Lyman; McPherson; Potter; Stanley; Sully; Walworth SEVERE THUNDERSTORM WATCH 408 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA BUFFALO HAND HUGHES HYDE JONES LYMAN STANLEY SULLY IN NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA CAMPBELL CORSON DEWEY EDMUNDS FAULK MCPHERSON POTTER WALWORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF EUREKA, FAULKTON, FORT PIERRE, FORT THOMPSON, GETTYSBURG, HERREID, HIGHMORE, IPSWICH, ISABEL, KENNEBEC, MCINTOSH, MILLER, MOBRIDGE, MURDO, ONIDA, AND PIERRE.
BUFFALO COUNTY, SD

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