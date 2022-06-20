Severe Weather Statement issued for Dewey by NWS

Effective: 2022-06-24 18:18:00 MDT Expires: 2022-06-24 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buffalo; Campbell; Corson; Dewey; Edmunds; Faulk; Hand; Hughes; Hyde; Jones; Lyman; McPherson; Potter; Stanley; Sully; Walworth SEVERE THUNDERSTORM WATCH 408 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA BUFFALO HAND HUGHES HYDE JONES LYMAN STANLEY SULLY IN NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA CAMPBELL CORSON DEWEY EDMUNDS FAULK MCPHERSON POTTER WALWORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF EUREKA, FAULKTON, FORT PIERRE, FORT THOMPSON, GETTYSBURG, HERREID, HIGHMORE, IPSWICH, ISABEL, KENNEBEC, MCINTOSH, MILLER, MOBRIDGE, MURDO, ONIDA, AND PIERRE.
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