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Barnes County, ND

Heat Advisory issued for Barnes, Benson, Cavalier, Eddy, Griggs, Nelson, Ramsey, Steele by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-19 14:55:00 CDT Expires: 2022-06-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Grant, Hubbard by NWS

Effective: 2022-06-20 20:09:00 CDT Expires: 2022-06-20 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Grant; Hubbard; Lake of the Woods; Mahnomen; Marshall; Norman; Otter Tail; Pennington; Polk; Red Lake; Roseau; Wadena; Wilkin SEVERE THUNDERSTORM WATCH 394 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD LAKE OF THE WOODS IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE ROSEAU IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA RANSOM RICHLAND SARGENT THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, ASHBY, BAGLEY, BARRETT, BAUDETTE, BEMIDJI, BRECKENRIDGE, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FERGUS FALLS, FORMAN, GREENBUSH, GWINNER, HALSTAD, HERMAN, HOFFMAN, LISBON, MAHNOMEN, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, ROSEAU, RUTLAND, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WADENA, WAHPETON, WARREN, WARROAD, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN

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