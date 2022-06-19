ContributorsPublishersAdvertisers
Reed City, MI

Reed City Schools’ summer meal program now open

By Olivia Fellows
manisteenews.com
 3 days ago

Cover picture for the articleREED CITY — Throughout the summer, school administrations continue working to provide services to students, including regular meals. Reed City Area Public Schools already began this year's summer program, providing free breakfast and lunch to all students 18 and under or persons up to age 26 who are enrolled in an...

www.manisteenews.com

Comments / 0

Related
manisteenews.com

J&A Grocery gives Reed City a taste of the Mediterranean

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate. REED CITY— No menu to speak of, frequent free samples, and a friendly atmosphere are the cornerstones of the family-run J&A Grocery store in Reed City. Part-time tile contractor Samir Angious has been in the food business with...
REED CITY, MI
manisteenews.com

8 affordable eats near Big Rapids

Gas prices cutting into your budget? Don't let the rising cost of fuel interfere with your desire to get some good food. Here's a list of eight food establishments, in no particular order, within a short drive from Big Rapids, Michigan, according to Yelp and its users. Corner Cafe. Corner...
BIG RAPIDS, MI
manisteenews.com

Area businesses recognized as 'Best and Brightest Companies to Work For'

MANISTEE COUNTY — Several businesses from Mason to Benzie to Wexford counties have been recognized as “West Michigan’s Best and Brightest Companies to Work For.”. The National Association for Business Resources identified best human resource practices and provided benchmarking for companies that continue to be leaders in employment standards, according to a news release.
MANISTEE COUNTY, MI
manisteenews.com

DNR: Kids built military-style bunker in state game area

TYRONE TOWNSHIP, Mich. (AP) — State officials have determined that a 3-foot-deep military-style bunker surrounded by sand bags in a western Michigan game area was built by kids. A Kent County man came across the bunker Friday in the Rogue River State Game Area, WOOD-TV reported. After news reports,...
MICHIGAN STATE
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Reed City, MI
Local
Michigan Government
Local
Michigan Society
Reed City, MI
Government
manisteenews.com

PHOTOS: See inside the new ACE Hardware in Big Rapids

BIG RAPIDS — The new ACE Hardware store in Bulldog Square, south of town on Northland Drive in Big Rapids, is now open in the former Sav-A-Lot building. The store encompasses 14,000 square feet with wide-open space, new flooring and interior design, all ADA compliant. The Clouse family, owners...
BIG RAPIDS, MI
manisteenews.com

Manistee Middle High School announces second semester honor roll

MANISTEE — Manistee Middle High School announced the names of the students who were named to the second semester honor roll. An asterisk indicates all A's. Sixth grade honor roll students included Brock Adamczak*, Brogen Adamczak, Cru Anciso, Brendan Bachmayer, Morgan Banicki, Adelyn Brown*, Natalie Cameron*, Nicholas Clark*, Hudson Cole*, Chase Dahlke, David Dawson, Hattie Driver*, Pyper Earhart, Megan Eilers, Nolan Freeman*, Maya Goodspeed*, Xavier Goodspeed*, Abigail Harvey*, Karson Helminski*, Sydney Hill*, Samantha Howe*, Edison Huizinga*, Mea Ikens*, Cameron Kiwior, Allison Ladd*, McKenna LaFave*, Aviral Larion*, Dylan Mackin*, Natalie Mannon*, Emily Marquardt*, Ophellia Neri, Adam Olson*, Samantha Ostrander, Layne Piper*, Joselyn Pontiac*, Brady Rivette*, Melanie Salmon*, Morgan Schramski*, Emma Schultz, Ava Sielski*, Callen Skar, Aarilyn Steffen*, Evangeline Templeton*, Ava Voorheis, Kaylynce Wagoner*, Teagan Williard, Fable Wisseman*, Lara Woodruff* and Cally Zuchowski.
MANISTEE, MI
manisteenews.com

Car fire reported in latest Manistee County blotter

MANISTEE COUNTY — The following includes reports made to the Manistee County Sheriff’s Office from May 16-18. All calls may not be reported. This is part of a lengthy report and is compiled by assistant editor Arielle Breen. May 16. • A car fire was reported at 12:31...
MANISTEE COUNTY, MI
manisteenews.com

Authorities: Homemade bomb found along Newaygo County road

NEWAYGO, Mich. (AP) — A homemade bomb has been found along the side of a road in western Michigan. The device was put in a bucket and taken Monday to the Newaygo Police Department by the person who found it, according to the Newaygo County sheriff’s office.
NEWAYGO COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Food Truck#Educational Program#Charity#Chartwells#Rcaps
manisteenews.com

POLICE BLOTTER: Juvenile shot in head with BB gun

BIG RAPIDS — Officers with the Big Rapids Department of Public Safety responded to the following calls. All calls may not be reported. All suspects are assumed innocent until proven guilty in a court of law. • An attempted breaking and entering was reported in the 200 block of...
BIG RAPIDS, MI

Comments / 0

Community Policy