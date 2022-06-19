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Bottineau County, ND

Heat Advisory issued for Bottineau, Burleigh, Dickey, Emmons, Foster, Grant, Kidder by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-19 13:35:00 CDT Expires: 2022-06-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND
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Excessive Heat Warning issued for Grant, Marshall, Roberts by NWS

Effective: 2022-06-20 14:01:00 MDT Expires: 2022-06-20 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Grant; Marshall; Roberts EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 105. * WHERE...In South Dakota, Roberts, Marshall and Grant Counties. In Minnesota, Traverse and Big Stone Counties. * WHEN...Until 11 PM CDT this evening. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
GRANT COUNTY, SD

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