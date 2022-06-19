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Big Rapids, MI

Special Olympian returns to Big Rapids with 3 medals

By Brendan Sanders
manisteenews.com
 3 days ago

Cover picture for the articleBIG RAPIDS —If there was one thing Tyler Lawton wanted people to take away from his story, it was one quote:. “Winning medals is great, but it’s the journey that makes us champions.” Lawton said. For Tyler Lawton, the journey led him to Orlando to compete...

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