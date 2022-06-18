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Butte County, SD

Severe Thunderstorm Watch issued for Butte, Harding, Lawrence by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 22:05:00 MDT Expires: 2022-06-17 23:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Butte, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-06-20 12:35:00 MDT Expires: 2022-06-20 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Butte; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Mellette; Oglala Lakota; Pennington; Perkins; Todd; Tripp; Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 393 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE BENNETT BUTTE CUSTER FALL RIVER HAAKON JACKSON LAWRENCE MEADE MELLETTE OGLALA LAKOTA PENNINGTON PERKINS TODD TRIPP ZIEBACH
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND

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