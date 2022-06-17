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Mandan, ND

In Mandan – A Work Of Art We Drive By Everyday

By Bromo
US 103.3
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 2 days ago
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This article I am writing right now is not intended in an attempt to endorse a new business or to do a favor for the new owners. As a matter of fact, I have no clue who our new neighbors are. Yes I realize by the sign on the building it's...

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96-5 The Fox

In Bismarck – A Textbood Dad/Friend – Happy Father’s Day!

*** I wrote this back in February, I had the chance the watch this unfold, a textbook example of a father/friend - a story of support, love, and never giving up - today I think of many dads out there that have the same kind of relationship with their kids. It's truly inspiring, and it makes me think of my very own dad, somewhere up in heaven hanging out on a cloud doing what he loves, playing country music on his guitar. ***
BISMARCK, ND
KFYR-TV

Fort Lincoln Trolley chugs along for summer of 2022

BISMARCK, N.D. (KFYR) - A local historic attraction is back up and chugging along after being derailed by COVID. The Fort Lincoln Trolley made it first departure in two years Friday from Mandan. “We have not operated since 2019 because of COVID, so we are happy to be back again,”...
BISMARCK, ND
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New Coffee Shop Sneaking Into South Bismarck

One thing you can never have too much of is coffee. -- Yup, that's right, Bismarck has another new coffee shop coming to the South end of town. After escaping a near-death experience on the road, I noticed a sign for the shop. Scooter's Coffee sits near La Caretta and U.S. Bank on East Bismarck Expressway. If you're wondering, Scooter's Coffee has restaurants in several Midwest regions.
BISMARCK, ND
kvrr.com

Walk To Defeat ALS exceeds goals

FARGO, N.D. (KVRR)- Organizers were excited for everyone to have the opportunity to gather in person this year, and they say the turn out was exceptional. families, supporters, and people battling ALS all gathered, to spread awareness on this disease with no cure, and to offer insight on how you can help your loved one if they have ALS.
FARGO, ND
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Mandan, ND
Entertainment
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Look Who Is Galloping Into Bismarck This Month

WHEN: June 22-26 WHERE: The 47th ANNUAL SAM McQUADE SR. BUDWEISER CHARITY SOFTBALL TOURNAMENT - CLICK HERE. In celebration of McQuade Distributing's 75th Anniversary & 47th Annual Sam McQuade Sr. Budweiser Charity Softball Tournament - I can't think of a better way to enjoy this tournament even more than having these superstar animals here. A HUGE event like McQuade's demands the very best!
BISMARCK, ND
KX News

Bismarck Baseball community rallies around the Groseclose family

To some people baseball is just a game, but for others it’s a way to clear their heads and focus on something outside of the hard times. “It does everything. It’s just kind of like an escape when you’re able to throw on the cleats and put on a glove on your left hand and […]
Hot 97-5

We Have An Active Cougar Situation In Bismarck Right Now

Here kitty kitty. A mountain lion has been sighted in Bismarck today around 12:30 pm in the 1000 block of N 4th Street. Animal Control, Police Officers, and the North Dakota Game and Fish are currently in the area looking for the mountain lion. The Mountain Lion was originally sighted on a security camera around 5:00 am on the 16th in the 1000 block of N 1st Street. Bismarck Animal Control responded around 12:00 pm to take the call, but it was unable to be located by Animal Control.
BISMARCK, ND
franchising.com

Pancheros Mexican Grill Opens Third Bismarck-Area Location

Fast-Casual Restaurant Brand Best Known for “Burritos Better Built” Opens New Restaurant at the Kirkwood Mall. June 17, 2022 // Franchising.com // BISMARCK, N.D. – Pancheros Mexican Grill announced this week that it has opened a new location in Bismarck on June 14. Situated in an outlet of the Kirkwood Mall at 711 South 3rd Street, the restaurant enjoys the foot traffic of a very popular entertainment area.
BISMARCK, ND
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#Work Of Art#March Madness#Cenex
kxnet.com

Woman attacked by bison in Custer State Park in South Dakota

CUSTER, S.D. (KELO) — A woman has been hospitalized following an encounter with a bison in Custer State Park. While hiking near the Wildlife Loop Road a woman, her companion and dog came over a hill and surprised a small herd of bull bison. It appears one of the bulls charged the dog and hit the woman, said the park in a Facebook post.
CUSTER, SD
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Bismarck’s Jared Martin – Making The Dakota Fire Station Inc Proud

I never know somedays what will inspire me to write about. Up until about 11:00 am this morning I didn't have a clue what my second story of the day was going to be until Jared Martin walked into our building here in Mandan. I remember this man from almost exactly a year ago, he works for Dakota Fire Station Inc as a fire extinguisher tech. He travels all around Bismarck and Mandan making sure that others are serviced and up to speed. A cool guy with a fantastic attitude, loving his job and seeing his customers ( well about once a year ), I had to follow him around and ask him some questions.
BISMARCK, ND
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Mandan Rummage Sale – Kids Inflatables And Real Guns For Sale

Just last weekend here in Mandan there was plenty going on for everyone - of all ages - including inflatables for sale and real guns. Her name is Susan Beehler, she is retired and has been living in this state her whole life - an intelligent woman who can be labeled a "Jack...or Jacklyn of all trades" - she worked as a wedding photographer to driving a truck" - She's experienced life, and I love that. She is as North Dakotan as you can get, she also enjoys her rights as an American, and by no means is she trying to take anyone's amendments away from there, but she saw something last Saturday here in Mandan that was quite disturbing.
MANDAN, ND
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100 Degree Heat & Rolling Blackouts In North Dakota? You Betcha!

Can you imagine not having your air conditioner during a 100-degree heatwave?. As we prepare for a heatwave this weekend with high temperatures near or above 100 degrees Saturday through Sunday, just imagine if your power was interrupted? Well, that is a distinct possibility for North Dakotans according to a Facebook post from Harrison REMC.
BISMARCK, ND
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New Business Magazine Launches In BisMan

An official launch party was held last week for a new business magazine in Bismarck-Mandan, according to the magazine's Facebook page. The magazine is called "Bis-Man Inc." The publication's Facebook page, indicates that the magazine will feature different local businesses, start-ups, and events that are local to the area. The page says the goal is to spotlight all things local. Something I, myself, love to do as well. Love it!
MANDAN, ND
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Bismarck Mayor Steve Bakken – Thanks For The Four Years

My feeling is that anybody who invests his or her own time and efforts into our community deserves respect. Now I know that some will say "Well they got paid to serve our city", to that I say, of course, you are right, but it's way more than just making a little extra money, it is a matter of devoting your attention fully to attempting to improve Bismarck, in every way you can. Politics is a whirlwind of challenges, and not everyone is built to enter that arena. My involvement with Steve Bakken has been through our radio station here in Mandan, for he has been on the air at US 103.3 and SuperTalk 1270. When I first moved here over two years ago I had no idea he was Bismarck's Mayor. I mean, think about it, when was the last time you actually worked with THE Mayor of an actual city?
BISMARCK, ND
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Minnesota Gas Station Owner Feels Our Pain

I know, dumb question. I seriously have made an attempt of NOT eye-balling the signs at gas stations around Bismarck/Mandan. Simply for the painful reason that I have surrendered to the notion that "a miracle any time soon" will not lower the prices below two bucks a gallon. I remember those days like it was yesterday. I recently posted a question through social media about much it costs for people to fill up their tanks, and the answers were staggering. The obvious nowadays is to really plan on cutting back on any extra time spent driving, instead of taking a road trip out of town, you now have to see if your budget will allow it. We are all going through it, heck even gas station owners.
MANDAN, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND
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Humane Society Shuffles To Bismarck’s Sertoma Park.

The Central Dakota Humane Society is an animal rescue, shelter, and adoption center. Located north of Mandan they've been serving the region for decades. My daughter started working there when she was 14 years old. Since she was so young, I had to bring her to the State Capitol to get a work permit. One of the first questions about the job was "Do the animals bite?"
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