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Murfreesboro, TN

Police arrest ‘Rock Burglar’ after attempting to break into another local business (See Video of Arrest)

wgnsradio.com
 2 days ago

Cover picture for the articleMURFREESBORO, Tenn. – Persistent old-fashioned police work by Murfreesboro Police Department officers, detectives, and crime data analysts led to the arrest of the man known to law enforcement as the ‘Rock Burglar.’. 28-Year-old Jalen Ellison was taken into custody after an attempted break-in at Koji Express Japanese...

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#Police#Burglary#Property Crime#The Rock Burglar#Koji Express#Mpd Scroll
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