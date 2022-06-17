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Caswell County, NC

Severe Thunderstorm Watch issued for Caswell, Rockingham, Stokes, Surry, Wilkes, Yadkin by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 17:19:00 EDT Expires: 2022-06-17 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caswell; Rockingham; Stokes; Surry; Wilkes;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Alexander, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Swain; Transylvania; Union; Yancey SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SWAIN TRANSYLVANIA UNION YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

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