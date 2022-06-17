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Motorsports

NMD season rolls on with pair of events

By Compiled by Mitch Vosburg
manisteenews.com
 4 days ago

Cover picture for the articleKALEVA — Northern Michigan Dragway hosted a pair of race events on June 10 and 11. June 10’s Statewide Towing / WTCM Street Nights event had over 130 race entries while June 11’s Authentic 231 Racing Series event #5 had 224 entries, but was postponed due to rain and was held...

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