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Bagley, MN

Missing 4-Year Old From Bagley Found After Extensive Search

lptv.org
 4 days ago

Cover picture for the articleA 4-year old nonverbal autistic boy went missing yesterday south of Bagley in Minerva Township. According to the Clearwater County Sheriff’s Office, deputies received a call at approximately 1:40 P.M. The...

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25 tubers get into brawl on Mississippi River, 1 person stabbed

(FOX 9) - Two groups of tubers totaling about 25 people got into a brawl on the Mississippi River near Bemidji, Minnesota on Sunday evening, in which one person was stabbed in the arm. The Beltrami County Sheriff's Office on Monday said authorities responded to an assault on the Mississippi...
BEMIDJI, MN
AM 1100 The Flag WZFG

Bemidji woman dies in Clearwater County crash

(Thief River Falls, MN) -- The Minnesota Highway Patrol says a Bemidji woman has died in a Clearwater County crash. The crash happened early Monday morning on Highway 92. Troopers say 22-year-old Morgan Iverson died and her 29-year-old passenger is hospitalized with life-threatening injuries. No other details have been released.
CLEARWATER COUNTY, MN
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One Arrested After Stabbing in Bemidji

The Beltrami County Sheriff’s Office arrested one person yesterday in connection with a recent stabbing. On June 19th, two groups of 25 people were tubing in the Mississippi River. They stopped at a shallow spot and began arguing. This argument led to a fight. According to Deputy Jarrett Walton, during the fight Alleyah Marie Goodman, 20, of Deer River, then stabbed a 21-year old Bemidji woman in the arm. The groups separated and contacted law enforcement at approximately 6:29 P.M.
BEMIDJI, MN
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Minnesota Crime & Safety
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103.7 THE LOON

25 Tubers Brawl On Mississippi, One Arrested In Stabbing

I remember years ago, tubing down the Otter Tail River with a large group and it was nothing but a peaceful way to spend a hot summer day in Minnesota. It seems that people are so angry lately. That anger evidently spilled over into a group relaxing on tubes floating...
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Fight erupts into stabbing on the Mississippi River near Bemidji

BEMIDJI, Minn. (KFGO) – A woman was arrested, accused of stabbing another woman during a large fight on the Mississippi River east of Bemidji about 6:30 Sunday night. Authorities said two groups, numbering about 25 people, were tubing on the river when they stopped at a shallow spot where an argument started.
BEMIDJI, MN
lptv.org

Gull Lake Boat Accident Results in Leg Injury

A woman was sent to the hospital following a boating accident on Friday at Gull Lake. According to the Cass County Sheriff’s Office, deputies received a report of an injured female around 4:08 P.M. on June 17th. Upon arrival, they learned the pontoon the female passenger was riding on experienced a mechanical failure while attempting to dock. This failure led to the boat accelerating into the dock. The victim, 37, tried to stop the pontoon by putting her feet out. This effort did not work, as the female’s foot slipped under the front of the pontoon, resulting in her leg being pinched between the watercraft and the dock.
CASS COUNTY, MN
kfgo.com

Fatal rollover in Clearwater County

A fatal rollover crash was reported on Highway 92 and 506th Street near Gonvick, in Clearwater County. An SUV traveling Eastbound on Highway 92 lost control, entering the south ditch of Highway 92, rolling multiple times before final rest. The 22-year-old female driver was unbelted and died in the crash.
IN THIS ARTICLE
#Clearwater County Sheriff#White Earth Reserve#Lakeland News
CBS Minnesota

Woman airlifted from Gull Lake after legs pinned by pontoon

WALKER, Minn. -- A woman has been airlifted from Gull Lake after she was pinned against a dock by a pontoon.The incident happened around 4 p.m. Friday at a residence on the lake in the city of East Gull Lake.The pontoon was attempting to dock when a mechanical failure caused it to accelerate, authorities said.A 37-year-old woman tried to stop the pontoon from striking the deck by sitting and putting her feet out to stop it, but investigators say her feet ended up sliding down, and her legs became pinched in between.She was taken to a Twin Cities metro area hospital by helicopter. There's no word on how serious her injuries were.
WALKER, MN
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ARREST/FIRE REPORT- JUNE 20, 2022

The Northwest Regional Corrections Center in Crookston reported the following arrests. Randy Deo Munter, 45, of Twin Valley, for 3rd-Degree Methamphetamine Possession. Jennifer Ann Jensen, 31, of Twin Valley, for 3rd-Degree Methamphetamine Possession in School/Park/Pub Housing Zone. Trinity Gabriella Korynta, 22, of East Grand Folks, for storing Meth Paraphernalia. in...
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Polk County Sheriff’s Office warns public of reported scam

On June 16, 2022 the Polk County Sheriff’s Office received a reported scam from a citizen of Polk County. The scammer contacted the citizen on the phone and the caller ID showed 218-281-0431 which is the number for the Polk County Sheriff’s Office. The scammer told the citizen...
POLK COUNTY, MN
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1 killed, 1 gravely injured in northern Minnesota rollover crash

GONVICK, Minn. -- One woman is dead and another is gravely injured after a rollover crash in northern Minnesota early Sunday morning. According to the Minnesota State Patrol, 22-year-old Morgan Avenson was driving east on Highway 92 in Gonvick when she lost control just before 3 a.m. The vehicle entered...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Grant, Hubbard by NWS

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One Minnesota city hits 100 degrees on scorching Sunday

(FOX 9) - At least one western Minnesota city hit 100 degrees on Sunday as Minnesota and much of the country faces dangerous heat. Morris, in west-central Minnesota, recorded 100 degrees Sunday afternoon while other cities, including St. Cloud and Detroit Lakes, were just below, both reaching 99 degrees. As for the Twin Cities, Minneapolis-St. Paul International Airport recorded a high of 97. Heat indexes for many cities also hit or exceeded 100 degrees on Sunday. In Granite Falls, Little Falls and Camp Ripley, the heat index was 106 degrees.
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Detroit Lakes Home Ordered to Remove Signs

DETROIT LAKES (KDLM) – The city of Detroit Lakes has cited a Detroit Lakes property owner and their tenant for violating the city’s sign and nuisance ordinances. Hand-painted signs are displayed on private property along Curry Ave. with claims including, ‘I KNOW DA CURE 4 MUFFIN TOP, BODY ODOR, AND SKIN CANCER’ and ‘THE CURE IS PURE MAPLE SYRUP’.
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Joe’s Diner in Crookston announces temporary closure

Joe’s Diner in Crookston recently announced on social media it will be closed through the summer and will reopen Labor Day due to multiple reasons such as staffing, inflation, food trucks and summer weather drawing people to the lake. The diner’s message was:. “Dear Crookston,. Due to the...
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In Business: Green Scene Market in Walker Expands with Eatery Addition

The Green Scene Market in downtown Walker has expanded their business by adding an attached eatery and cocktail bar. Back in 2007, Erin Haefele, the owner of Green Scene Market, started her business out of her garage. Four years later, she started to expand her business through the market, offering a grab-‘n’-go deli, catering, and providing a local farmers’ market.
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