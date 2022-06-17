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Grand Forks County, ND

GF County Home Rule possibilities are discussed at Town Hall

By Pat Sweeney
KNOX News Radio
 4 days ago

Cover picture for the articleGrand Forks County held the first in a series of Town Hall meetings last night (Thu) to discuss the issue of Home Rule. County officials told about 25 attendees at Grand Forks Red River High School that Home Rule would give the county more leeway in adopting policies, and...

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Project rebuilds parts of UND infrastructure at GFK

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ARREST/FIRE REPORT- JUNE 20, 2022

The Northwest Regional Corrections Center in Crookston reported the following arrests. Randy Deo Munter, 45, of Twin Valley, for 3rd-Degree Methamphetamine Possession. Jennifer Ann Jensen, 31, of Twin Valley, for 3rd-Degree Methamphetamine Possession in School/Park/Pub Housing Zone. Trinity Gabriella Korynta, 22, of East Grand Folks, for storing Meth Paraphernalia. in...
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Quonset struck by lightning in Polk County

POLK COUNTY, Minn. (KFGO) – The Polk County Sheriff’s Office received a report of lightning striking a Quonset around noon yesterday. The Sheriff’s Office, Oklee Fire Department, and Oklee Ambulance were dispatched to 32125 220th ST SE in Chester Township for a report of a Quonset fire.
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Grant, Hubbard by NWS

Effective: 2022-06-20 20:09:00 CDT Expires: 2022-06-20 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Grant; Hubbard; Lake of the Woods; Mahnomen; Marshall; Norman; Otter Tail; Pennington; Polk; Red Lake; Roseau; Wadena; Wilkin SEVERE THUNDERSTORM WATCH 394 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD LAKE OF THE WOODS IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE ROSEAU IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA RANSOM RICHLAND SARGENT THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, ASHBY, BAGLEY, BARRETT, BAUDETTE, BEMIDJI, BRECKENRIDGE, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FERGUS FALLS, FORMAN, GREENBUSH, GWINNER, HALSTAD, HERMAN, HOFFMAN, LISBON, MAHNOMEN, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, ROSEAU, RUTLAND, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WADENA, WAHPETON, WARREN, WARROAD, AND WAUBUN.
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North Dakota National Guard soldiers back home

(Bismarck, ND) -- A group of about 50 North Dakota National Guard soldiers is back home. Most flew into Fargo, Minot, Grand Forks, and Bismarck over the weekend in time for Father's Day. The soldiers are part of the 835th Engineer Utilities Detachment, which spent nearly a year in the U.S. Central Command area working on construction projects.
BISMARCK, ND
IN THIS ARTICLE
#Home Rule#Property Taxes#Juvenile Detention Center#Occupancy#Politics Local#Grand Forks
AM 1100 The Flag WZFG

Possible gunfire under investigation in Grand Forks

(Grand Forks, ND) -- The Grand Forks Police Department is investigating possible gunfire that rang out early Sunday evening. Authorities say that around 4:50 p.m, officers were dispatched to the 1900 block of South 12th Street for a weapons violation call. When the officers arrived in the area, they located...
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GF construction projects to impact drivers

Starting today (Monday) Belmont Road will be closed to all through traffic during working hours from 47th Ave S. to Rivers Edge Drive. There will be flaggers in place to allow access for local traffic. At the end of each workday the contractor will remove barricades and reopen to all traffic. Detour signs will be posted. This will remain until further notice.
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Police investigating shots fired in Grand Forks

GRAND FORKS, N.D. (Valley News Live) - Grand Forks Police are trying to figure out what lead up to a gun being fired in city limits on Sunday. The call came in around 4:50 p.m. and officers responded to the 1900 block of South 12th Street for a weapons violation call.
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GF police investigate spent shell casings

Grand Forks police are investigating a weapons violation complaint. Officers were called Sunday to the 1900 block of South 12th Street just before 5:00 p.m. When they arrived they found several shell casings on the ground. No one was injured. No other details were released. The GFPD says it’s an ongoing investigation.
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Red River Trail ox cart travelers pass through Crookston

In Winnipegger Terry Doerksen’s words, “the magical song of the ox cart would again be sung on the trail!” Terry and his wife, Patty, are retracing the traditional Metis trade route along the Red River Trail traveling from Winnipeg to St. Paul by ox and cart, and they recently came through Crookston.
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Crookston Daily Times

Talia Hamre and Mason Owens Earn High Gun

The Crookston Pirate trap team sent 34 students to the State shoot in Alexandria on Friday, June 17. The Novice team— shooters with an average of 0-14.99—performed the best, finishing fifth of 18 teams. The Junior Varsity—average of 15-18.99—and Varsity teams—average of 19-25—finished 14 of 29 and 27 of 29, respectively.
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