Lawrence County Government Offices Closed Monday

THE LAWRENCE COUNTY COMMISSION IS SET TO MEET IN SPECIAL SESSION ON TUESDAY AT 5 IN THE COMMISSION MEETING ROOM AT THE LAWRENCE COUNTY COURTHOUSE. AMONG THE ITEMS TO BE DISCUSSED INCLUDE TAX RATE AND BUDGET FOR 2022-2023. A TIME FOR PUBLIC COMMENT IS SET FOR 4 TO 5.
THE CITY OF LORETTO HAS ANNOUNCED A RETIREMENT PARTY IN HONOR OF RETIRING CITY ADMINISTRATOR KEITH SMITH FOR HIS 37 AND ½ YEARS OF SERVICE. THE PARTY WILL BE SUNDAY FROM 2 TO 4 AT LORETTO CITY HALL. REFRESHMENTS WILL BE SERVED.
NASHVILLE, Tenn. — State Rep. Clay Doggett, R-Pulaski, has secured $15,000 in state funding for the Hope Botanical Garden in Lawrence County. The funding will be used for garden and infrastructure development. The garden, which is located at 16 Ford Rd. in Leoma, celebrated its grand opening to the...
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: GILES COUNTY ON STATE ROUTE 11 AT THE 13.1 MILE MARKER. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS SEEKING THE PUBLIC’S HELP IN LOCATING A STOLEN MOTORCYCLE. ACCORDING TO REPORTS, A 2022 SUSUKI GSX GRAY IN COLORE WITH TAG K426600. THE BIKE WAS TAKEN FROM A HOME ON HOLLOWAY STREET IN SUMMERTOWN. ANYONE WITH INFOMRMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
THE SOUTH-CENTRAL HUMAN RESOURCE AGENCY ANNOUNCED THAT THE USDA COMMODITIES WILL BE DISTRIBUTED THURSDAY JUNE 30TH IN GILES COUNTY AT THE GILES COUNTY AGRI PARK LOCATED ON ELKTON PARK IN PULASKI. DISTRIBUTION WILL BE FROM 10 TO 12. ANYONE RECEIVING AID FROM ONE OF THE FOLLOWING PROGRAMS IS ELIGIBLE: SNAP, FAMILIES FIRST, SSI, LIHEAP AND RESIDENCY IN PUBLIC HOUSING.
LAWRENCEBURG, Tenn. - Lawrenceburg Utility Systems (LUS) has begun installing new LED streetlights in the City of Lawrenceburg. The LED lights will have a slightly different look from the current mercury vapor lights, and they will provide a huge savings for the City, not only in utility costs but also in maintenance fees. LED lights are also much better for the environment.
A COLBERT COUNTY MAN HAD DIED FOLLOWING A MOTOR VEHICLE ACCIDENT IN MUSCLE SHOALS SATURDAY MORNING. THE TIMES DAILY REPORT EMERGENCY PERSONNEL WERE DISPATCHED TO THE CRASH NEAR FAIRGROUNDS ROAD NEAR HIGHWAY 43 AROUND 2:56 AM. UPON ARRIVAL CREWS FOUND THE SINGLE VEHICLE WITH HEAVY DAMAGE AND BEGAN TO EXTRICATE THE VICTIMS. TYLER J. MORGAN, 21, OF TUSCUMBIA, WAS PRONOUNCED DEAD ON THE SCENE AND A FEMALE PASSENGER WAS TRANSPORTED TO HUNTSVILLE HOSPITAL. THE CAUSE OF THE ACCIDENT IS UNDER INVESTIGATION BY THE MUSCLE SHOALS POLICE.
THE BOARD OF DIRECTORS FOR GIVE A KID A CHANCE - LAWRENCE COUNTY ANNOUNCED LAST WEEK THE DECISION TO NOT HOST AN EVENT IN 2022. UNFORTUNATELY, DUE TO THE EVER-RISING COST OF SUPPLIES AND MATERIALS AND THE LACK OF SUFFICIENT SUPPORT TO ADEQUATELY CONTINUE THE SERVICES ESTABLISHED, IT WAS DETERMINED THAT HOSTING AN EVENT WOULD NOT BE FEASIBLE FOR THIS YEAR. THE BOARD WILL CONTINUE TO SEARCH FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS TO CONTINUE THE MISSION OF GIVE A KID A CHANCE IN 2023.
THREE TEENS WERE KILLED OVER THE WEEKEND IN A MOTOR VEHICLE ACCIDENT IN LAWRENCE COUNTY. EMERGENCY PERSONNEL WERE DISPATCHED TO THE SCENE ON SUNDAY AROUND 6 PM NEAR THE INTERSECTION OF JONESTOWN ROAD AND CAROL ROAD. INITIAL REPORTS INDICATE A TOYOTA 4RUNNER WAS TRAVELING NORTH ON JAMESTOWN ROAD WHEN THE VEHICLE EXITED THE RIGHT SIDE OF THE ROADWAY AND THE DRIVER OVERCORRECTED AND LOST CONTROL. A 17-YEAR-OLD AND 18-YEAR-OLD FROM OHIO PERISHED IN THE CRASH ALONG WITH A 16-YEAR-OLD FROM ETHRIDGE. A 19-YEAR-OLD FROM ETHRIDGE WAS ALSO INJURED. MEMBERS OF THE SUMMERTOWN AND ETHRIDGE FIRE DEPARTMENTS, TENNESSEE HIGHWAY PATROL, LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT, LAWRENCE COUNTY EMS, AND BOX 50 RESPONDER SERVICES UNIT WERE CALLED TO THE SCENE. THE ACCIDENT IS BEING INVESTIGATED BY THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL.
A BUILDING AT LAWRENCEBURG ROTARY PARK WAS DEDICATED TO THE MEMORY OF LEE FRAZIER ON FRIDAY. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, LEE WAS THE ROTARY PARK CARETAKER AND LEADER OF THE MIDDLE TENNESSEE DISTRICT FAIR GROUNDS CREW FOR OVER TWENTY-FIVE YEARS. HE PASSED AWAY IN FEBRUARY OF THIS YEAR. A COMMEMORATIVE PLAQUE WAS UNVEILED AT “THE HUT” WHICH IS AN AUXILIARY BUILDING AT ROTARY PARK THAT SERVES AS THE BASE OF OPERATIONS FOR THE FAIR GROUNDS CREW.
A north Alabama police chief was in the hospital after he was injured in a car wreck while on duty. Officials in Lawrence County say a vehicle driven by Courtland Police Chief Dennis Sharp collided with a tractor that was turning into a field around 12:50 p.m. Friday, news outlets reported.
THE COLBERT COUNTY SHERIFF’S OFFICE TOOK TO SOCIAL MEDIA TO ALERT LOCAL CITIZENS OF A PHONE SCAM THAT THEY HAVE MADE AWARE OF IN WHICH THE SHERIFF’S OFFICE IS CALL ING PEOPLE TO TELL THEY HAVE A WARRANT FOR THE ARREST. THE SCAMMERS CLAIM TO A DEPUTY OR AN INVESTIGATOR. OFFICIALS WITH THE COLBERT COUNTY SHERIFF’S OFFICE ADVISED TO IGNORE THESE CALLS AND DO NOT GIVE THEM PERSONNAL INFORMATION. THE COLBERT COUNTY SHERIFF’S OFFICE HAS NOT BEEN CALLING AND IF YOU RECEIVE A CALL FROM THE SCAMMERS PLEASE HANG UP.
William (Billy) Francis King, Jr., passed away on June 20, 2022, at his home in Pulaski, TN. He was born in Giles County, TN on February 16, 1936, retired truck driver, life-long member of Fairview Church of Christ, preceded in death by his parents, William Francis King, Sr. and Alta Jane Angus King, wife, Nancy King, brothers, Robert and Tommy King, sister, Mattie Mae Dunnavant.
MUSCLE SHOALS, Ala. (WAFF) - According to our news partner at the Times Daily, a Tuscumbia man has died after a single-vehicle crash on Saturday near Fairgrounds Road. When units with the Muscle Shoals Police Department and Fire Department arrived on scene, they found a 2021 Ford F-150 in the median. The truck had sustained heavy damage and the two people were taken from the vehicle.
Comments / 1